Una camioneta blanca, un choque brutal y un conductor que desapareció sin dejar rastro. Así se podría resumir el misterioso accidente en Ruta 7 que dejó a Antonella Montecino, de 29 años, herida y atrapada en su auto, mientras el responsable se fugaba a toda velocidad.

El choque ocurrió el miércoles a las 23 horas, a la altura del primer puente del barrio Alta Barda, en dirección Neuquén-Centenario. Antonella conducía su Ford KA por el carril lento, cuando de repente una Toyota Hilux blanca –que podría pertenecer a una empresa petrolera– la embistió con fuerza arrolladora, lanzándola hacia la banquina.

Una velocidad imposible de registrar

"La policía me dijo que el radar no lo toma por la gran velocidad que venía, es una locura. Ni los domos ni las cámaras pueden registrar la patente. Apenas se ve un borrón blanco, parece un rayo", contó Antonella. "Me dicen que iba a más de 100 km/h", agregó.

En medio del impacto, la joven intentó maniobrar para no caer en un zanjón, pero la camioneta nunca frenó. La dejó allí, atrapada dentro de su auto, con lesiones en la cervical, espalda y cabeza.

Un policía que hacía adicionales en un BPN cercano fue el primero en auxiliarla y llamó a la ambulancia. Antonella pasó 24 horas internada, y ahora se recupera en su casa con medicación y cuello ortopédico.

"Mi pareja recorrió varios lugares, la Policía dice que la camioneta tomó por Antártida Argentina o Avenida del Trabajador, pero sin patente ni empresa responsable, no hay nada", relató la víctima.

Un testigo intentó seguir al conductor, pero lo perdió cuando pasó varios semáforos en rojo y con una rueda destruida por el impacto.

Por ahora, Antonella solo pudo hacer una exposición policial, ya que no tiene datos certeros del conductor para radicar una denuncia formal.

La búsqueda de testigos

La única esperanza es que alguien haya visto algo. "Necesito saber quién fue el responsable. Mi auto es modelo 2000 y no tengo seguro contra todo riesgo. Alguien tiene que hacerse cargo", pidió desesperada.

Cualquier persona que tenga información sobre el accidente puede comunicarse con Antonella a través de Facebook (Antonella Leiva Montecino) o al teléfono 2995860332.