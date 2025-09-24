Un grave accidente se registró en la noche del martes alrededor de las 20:30 horas a bordo del pesquero Arbumasa XIV, mientras la tripulación realizaba maniobras de partida en el puerto de Puerto Madryn.

Durante la operación, uno de los tensores del barco se rompió, provocando un chicotazo que alcanzó a dos marineros, detalló Jornada.

En este marco, los dos tripulantes afectados, uno oriundo de Rawson y otro de Corrientes, sufrieron heridas producto del incidente. Inmediatamente, fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Felizmente, ambos recibieron el alta médica en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 8 horas.

Las autoridades marítimas y la empresa operadora del Arbumasa XIV se encuentran investigando las causas del corte del tensor para prevenir futuros accidentes.

Este accidente se suma a otros riesgos asociados a la actividad pesquera, donde las maniobras en cubierta implican movimientos de gran tensión en los elementos que sostienen el equipo de pesca. La pronta recuperación de los marineros y las medidas de seguridad serán claves para evitar que situaciones similares se repitan.

NOTICIA EN DESARROLLO