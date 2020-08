Para la Justicia no existió delito

CAPITAL FEDERAL - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de la ex jefa de Estado y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por los documentos históricos que se habían encontrado en su casa de El Calafate, durante los allanamientos en el marco del caso cuadernos, según pudo saber Infobae. La fiscal Alejandra Mángano promovió el cierre de la pesquisa por entender que no estaba claro que hubiera existido un delito pero que, de haber existido, ya no podía juzgarse por el paso del tiempo.

Aunque la noticia se conoció recién ahora, el fallo fue firmado el 18 de junio y ya quedó firme. Bonadio había acusado a la entonces senadora por encubrimiento, pero la Cámara Federal entendió que no estaba claro que esos documentos hubieran sido robados para achacarle esa figura penal. Sin embargo, la procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez, que falleció en febrero, había entendido en mayo de 2019 que el caso debía ir a juicio, pero se pidieron más medidas de prueba. Desde hacía más de un año en los tribunales de Comodoro Py esperaban que desde Chile se contestaran unos oficios. El tema no avanzaba y ni siquiera pudieron dar con el funcionario de ese país que debía responder las consultas.

Todo gira en torno a la causa que se abrió contra Cristina Kirchner por tener en su residencia de El Calafate documentos históricos: un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le escribió desde Francia al patriota chileno Bernardo O’Higgins en 1835.

Esos documentos habían sido encontrados en agosto de 2018 en la casa de la hoy vicepresidenta, cuando el juez Claudio Bonadio había motorizado los allanamientos que fueron avalados por el Senado.

A propósito, Cristina Kirchner recordó hace unos días, en su pelea con el senador Martín Lousteau, que ella había “soportado cualquier cosa” de la oposición, incluidos los allanamientos, detalló Infobae.