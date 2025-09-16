Una serie de mensajes sospechosos en WhatsApp a adolescentes con transferencias de sumas importantes de dinero fue la puerta de apertura a una investigación que permitió desarticular una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba frente a un colegio secundario en la ciudad de Salta.

Una de las madres que realizó la denuncia relató que descubrió todo al revisar el teléfono de su hija —identificada como J. para preservar su identidad— y se encontró con una serie de transferencias y mensajes que decían “Fuiste a la cita programada”, acompañados de envíos de dinero y propuestas para sumar incluso a su hermana menor de 12 años.

Este hallazgo encendió las alarmas y permitió iniciar la investigación que culminó con la detención de los responsables. Fue así que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, bajo la supervisión del fiscal Eduardo Villalba, a través de una serie de allanamientos, pudieron dar con los integrantes de la banda, según publica El Tribuno.

“Otro milagro”: dos hermanas se reencontraron durante una peregrinación tras 60 años separadas

Los agentes de la PSA llevaron a cabo cinco allanamientos en distintos domicilios de Salta, que derivaron en la detención de cuatro hombres por trata de personas.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos duros, documentación relevante, lencería erótica, marihuana y un vehículo vinculado a la organización.

UN MENOR INVOLUCRADO

En paralelo, otra familia denunció que un compañero de curso, identificado en la causa como W., intentaba captar a dos adolescentes de 13 y 16 años a la salida del colegio.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Según los testimonios, un hombre de unos 63 años, que trabajaba como remisero, esperaba cerca mientras W. hacía de intermediario. “Tengo un amigo que quiere estar contigo, es ese hombre de ahí”, habría dicho el joven, explicando que, por ser vírgenes, las adolescentes recibirían pagos de hasta 200.000 pesos, mientras que por un beso la tarifa era de 60.000, de los cuales él cobraba 30.000 como comisión.

Las entrevistas en Cámara Gesell confirmaron que los encuentros sexuales se llevaban a cabo en hoteles de la ciudad y que el remisero facilitaba el traslado de las menores, exponiéndolas a varios adultos.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

Los testimonios también revelaron que los clientes ofrecían alcohol y drogas antes de cometer los abusos, aumentando la vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación determinó que el remisero actuaba como organizador principal: buscaba a las chicas, las llevaba a los hoteles y negociaba las condiciones con al menos tres hombres distintos. Los clientes tenían un perfil muy específico: exigían adolescentes de un colegio en particular e incluso insistían en incorporar a hermanas menores, evidenciando la dinámica de control y poder que caracterizaba a la red.

La fiscalía mantiene la investigación abierta para identificar nuevas víctimas y a otros posibles responsables.