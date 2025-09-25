La Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la Fiscalía de Chubut avanza en una investigación por caza furtiva en la cordillera. Este jueves, tras una orden judicial, se allanó una propiedad privada en Esquel donde se secuestraron armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación, carne de ciervo, cabezas y astas. El operativo estuvo a cargo de la DPI Esquel, con apoyo del Mini Comando Radioeléctrico AURE y de la División de Policía Científica.

La causa comenzó de oficio por la Unidad Regional Esquel, luego de que se detectara que un grupo de personas habría ingresado sin autorización al predio con armas, vehículos y handy para practicar caza ilegal.

Según la hipótesis de los investigadores, en esa oportunidad los intrusos mataron a un ciervo colorado, una especie cuya caza está prohibida en esta época del año y que, además, requiere licencia especial para su práctica.

Lo que en un principio parecía un hecho aislado fue cobrando mayor gravedad: la Fiscalía sospecha que no se trata solo de cazadores furtivos ocasionales, sino de una organización con fines comerciales. La presunción es que la carne, astas y otros subproductos de los animales eran destinados a la venta clandestina, lo que ampliaría la escala del delito.

La procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, fue quien solicitó al juez interviniente la autorización del allanamiento, medida que se concretó en horas de la mañana del jueves. Los resultados fueron inmediatos: se incautaron varias armas de fuego listas para su uso, municiones de diferentes calibres, miras telescópicas, handys de comunicación y restos de fauna producto de la caza ilegal, entre ellos carne de ciervo en proceso de conservación y astas ya preparadas para su comercialización.

Por el momento, la causa está caratulada provisionalmente como violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego y caza furtiva. La Fiscalía trabaja en la identificación de los responsables directos del hecho y en determinar si existe una estructura organizada detrás de los cazadores.

Antecedente reciente en Chubut

El hallazgo guarda relación con otros casos ocurridos en la cordillera. Tal como informó ADNSUR en abril de este año, la Justicia ya había desarticulado un coto de caza clandestino donde se encontraron rifles de gran porte, miras telescópicas y silenciadores, además de ciervos faenados.

En aquel operativo, los investigadores también confirmaron que existía una logística organizada que iba más allá del consumo personal y apuntaba a un circuito comercial ilegal.

Estos antecedentes refuerzan la sospecha de que en la región opera una red dedicada a la caza y comercialización ilícita de especies protegidas o reguladas, lo que representa un serio problema ambiental y legal.