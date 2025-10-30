Un amplio operativo desplegado en las últimas horas logró desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en la provincia de Río Negro. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en las localidades de Villa Regina y Chichinales, donde se incautaron drogas, armas y bienes vinculados a la red. Detuvieron a 11 personas.

La investigación estuvo coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, junto con la Unidad Fiscal de General Roca, liderada por la fiscal jefa Claudia Frezzini, y el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según publicó Diario de Río Negro.

El juez federal Hugo Horacio Greca, del Juzgado Federal de General Roca, ordenó 13 allanamientos en domicilios y chacras. En los procedimientos se secuestraron nueve armas de fuego, más de 900 gramos de cocaína, 680 plantas de marihuana, semillas y cogollos, además de dinero en efectivo —10.000 pesos y 5.000 dólares. También se dispuso el embargo de vehículos y otros bienes vinculados a los detenidos.

El operativo fue llevado adelante por la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal y la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” de la Gendarmería Nacional, bajo la coordinación del segundo comandante César Javier Salamin.

La causa se había iniciado en 2022 tras una denuncia sobre movimientos sospechosos en la zona rural de Villa Regina. Las tareas de inteligencia permitieron identificar a los principales integrantes de la banda y detectar inconsistencias patrimoniales que llevaron a investigar también el lavado de activos.

Durante los dos años de investigación se utilizaron drones y herramientas tecnológicas que permitieron ubicar una plantación de marihuana con 680 plantas en desarrollo. Además, se documentaron maniobras de venta de estupefacientes y se secuestraron elementos de fraccionamiento y pesaje.

Los once detenidos quedaron a disposición del juez federal de General Roca y serán indagados en las próximas horas.