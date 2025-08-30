Cayó un joven acusado de estafar a más de 20 familias con falsas ventas de materiales de construcción

Después de varias semanas de trabajo, la Policía logró localizar y detener a un joven de Las Lajas acusado de realizar múltiples estafas en distintas localidades del interior, mediante la venta falsa de materiales de construcción a través de Facebook.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la pesquisa comenzó a partir de varias denuncias que señalaban un mismo método de engaño en la compra de insumos.

Los damnificados contaron que, tras ver publicaciones en redes sociales y en grupos de mensajería donde se ofrecían materiales a precios “sorprendentemente bajos”, se comunicaban con la presunta empresa y acordaban la compra, abonando el monto mediante transferencias bancarias.

Una vez efectuado el pago, los clientes recibían órdenes de entrega y remitos con logotipos de comercios de la zona, lo que les daba apariencia de legalidad.

Sin embargo, los documentos resultaban ser falsos. Con el correr de los días, al no concretarse la entrega de lo adquirido y perder todo contacto con el supuesto vendedor, las víctimas confirmaban el engaño y recurrían a la Policía para radicar la denuncia.

La Policía estimó que al menos 20 personas resultaron damnificadas en la región, "con importantes pérdidas económicas que afectaron principalmente a familias en proceso de construcción de sus viviendas", sostuvieron. No se trata de damnificados de una sola localidad sino de vecinos de Loncopué, Caviahue, El Huecú, Las Lajas, Bajada del Agrio y Zapala.

A raíz de todo esto y tras unir lo que parecían ser estafas bajo el mando de un mismo sospechoso, la Comisaría 26 de Loncopué inició una investigación en base a las comunicaciones y las publicaciones mediante las cuales comenzaba el engaño, a partir de lo cual lograron identificar a un sospechoso de 25 años y solicitaron una órden de allanamiento a su vivienda, ubicada en Las Lajas.

Tras analizar la prueba reunida, la Fiscalía de Zapala tramitó la autorización y la pesquisa se concretó esta semana. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación de interés para la investigación. Asimismo, se demoró al principal sindicado, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Con información de La Mañana Neuquén