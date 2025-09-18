A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron en la provincia de Chubut a una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La causa tuvo su génesis el 30 de mayo del corriente año, a partir de una denuncia en la Línea 145, en la que se daba cuenta de un grupo delictivo que captaba mujeres para ser explotadas sexualmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Desde entonces, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, a cargo de la fiscal general Dra. Verónica Escribano, con intervención de la auxiliar fiscal Dra. María Florencia Monella, encomendó al personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Comodoro Rivadavia la investigación del caso.

Durante varios meses, los federales llevaron adelante tareas de observación, seguimientos y ciberpatrullaje en diferentes plataformas utilizadas para ofertas sexuales. Además, por disposición de las autoridades judiciales, se realizaron intervenciones telefónicas y análisis de videos de vigilancia.

Las controlaban por cámaras de seguridad en Comodoro

Producto de dichas pesquisas, se determinó que alrededor de siete mujeres fueron trasladadas desde la provincia de Buenos Aires hacia la mencionada ciudad patagónica, donde eran alojadas por períodos de entre quince y veinte días, para luego ser explotadas sexualmente a cambio de dinero.

Asimismo, se identificó a tres mujeres que resultaron ser las encargadas de imponer condiciones a las víctimas y controlar su actividad mediante cámaras instaladas en los domicilios utilizados para la comisión de los delitos. También se verificó la compra recurrente de pasajes aéreos, lo que vinculó directamente a las imputadas con el traslado de las damnificadas.

Con la totalidad del material probatorio reunido, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Garantías de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Eva Parcio de Seleme, la realización de tres órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de manera simultánea en las calles Ameghino y Granaderos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y en la calle Barcelona de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Como resultado, los efectivos irrumpieron en las viviendas, logrando la detención de las tres sospechosas y el secuestro de 21 teléfonos celulares, una notebook, un posnet, un pendrive, una computadora portátil, más de 2.500.000 pesos, un pasaje de avión y distintos elementos de interés para la causa.

Cabe señalar que en el domicilio de la calle Ameghino fueron liberadas siete mujeres, de las cuales una fue incorporada al Programa Nacional de Rescate. Las restantes, pese a la asistencia ofrecida, decidieron permanecer en el lugar allanado.

Las detenidas —dos de nacionalidad argentina, de 30 y 34 años, y una ciudadana dominicana de 52— quedaron a disposición de los magistrados interventores, imputadas por infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.

Gacetilla de prensa Policía Federal, supervisada por un periodista de ADNSUR