El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a Claudio “El Wata” Sanhueza y a otros cuatro acusados por narcotráfico, tras una extensa investigación encabezada por la División Antinarcóticos Sur de la Policía neuquina. El operativo, que incluyó tareas de inteligencia, escuchas, allanamientos y la intervención de un “agente revelador”, logró desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas en distintos barrios de la ciudad.

Un operativo que desmanteló “kioscos narco”

El procedimiento clave se realizó el 23 de marzo del año pasado, luego de meses de seguimiento y trabajo encubierto. Durante los allanamientos, la Policía secuestró más de 10 kilos de marihuana, medio kilo de cocaína, balanzas de precisión y 24 mil dólares en efectivo. Los puntos de venta funcionaban bajo la fachada de pequeños comercios en los barrios Kaleuche y Chacra IV, uno de ellos identificado como “Addad”, donde se desarrollaba la actividad ilegal.

Los negocios de Machado-Ciccarelli: La trama que une el escándalo político nacional con Vaca Muerta y la minería de Río Negro y Neuquén

Según fuentes judiciales, “El Wata” Sanhueza ya se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por otra causa al momento del operativo, lo que agravó su situación judicial.

Gracias a la intervención del agente revelador, que simuló la compra de droga, se logró reunir evidencia clave para comprobar la existencia de la red narco y sus distintos niveles de responsabilidad.

Condenas por juicio abreviado

El juicio oral estaba programado para este mes, pero las partes acordaron avanzar con un juicio abreviado, donde los acusados admitieron su responsabilidad a cambio de una reducción en las penas.

La condena más severa recayó sobre Sanhueza, quien recibió 5 años de prisión por tráfico de estupefacientes, pena que fue unificada con una condena previa de 7 años y medio impuesta por la Justicia provincial, resultando en una pena única de 8 años de cárcel.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Los demás integrantes del grupo también recibieron penas de cumplimiento efectivo, aunque de menor duración, en función de su grado de participación en la organización.