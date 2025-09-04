Cayó en la Patagonia un prófugo por abuso sexual infantil: lo atraparon frente a una escuela

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió detener en General Roca a un hombre mayor de edad con orden de captura vigente por causas relacionadas con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El sujeto permanecía prófugo de la Justicia provincial desde 2024.

La División Unidad Operativa Federal Roca inició la investigación tras recibir el pedido judicial. Los agentes desplegaron tareas de seguimiento en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Noroeste y Nuevo, y tras varios días de pesquisas lograron establecer los movimientos del sospechoso.

El arresto se concretó este miércoles por la mañana en inmediaciones de la escuela primaria N.º 357, en barrio Nuevo. El hombre fue sorprendido sobre la calle Las Tortolitas, entre El Halcón y El Churrinche. Los efectivos lo redujeron sin incidentes y lo trasladaron a la sede de la Policía Federal en General Roca, donde permanece detenido.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía N.º 8, a cargo de la doctora Jessica González, de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro.

La captura estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal General Roca, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación remarcaron que el procedimiento se enmarca en los lineamientos de seguimiento y captura de personas con pedidos judiciales vigentes, con el objetivo de ponerlas a disposición de la Justicia.

Otro caso en Cipolletti: detención por grooming

El hecho en Roca se suma a otro caso reciente en Cipolletti, donde un joven de 19 años fue detenido acusado de grooming. La investigación surgió a partir de una denuncia en Quilmes, luego de que un niño de 9 años relatara a su familia que había sido contactado por un adulto en la plataforma Roblox.

El sospechoso se hacía pasar por menor y le solicitaba al niño fotos íntimas a cambio de créditos del juego conocidos como Robux. Como la aplicación no permite enviar imágenes, el contacto continuó por WhatsApp, donde el acusado insistió con los pedidos.

El menor contó lo ocurrido a sus padres y estos realizaron la denuncia. Un rastreo de IP permitió ubicar un domicilio en la calle Castelli, en Cipolletti. Con esa información, la jueza de Garantías María Agustina Bagniole ordenó un allanamiento a pedido de la Justicia de Quilmes.

El operativo, realizado con participación de la Policía de Río Negro, el COER Cipolletti, la Policía Federal y especialistas en delitos tecnológicos, culminó con la detención del joven y el secuestro de notebooks, celulares, consolas y dispositivos de almacenamiento, todos remitidos a la Justicia.