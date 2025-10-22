El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del martes, cuando efectivos policiales detectaron un auto sospechoso en inmediaciones de Nordenstrom y Pasaje Sayi, a pocos metros de la avenida Mosconi, en el Bajo neuquino. El vehículo, un Volkswagen Gol Trend rojo, coincidía con las características de un rodado señalado en investigaciones previas por robos de automóviles mediante inhibidores de señal.

Ante esa situación, el personal del Departamento Sustracción Automotores coordinó un operativo para interceptar e identificar al conductor.

El hallazgo del equipo usado para inhibir alarmas

Durante la identificación del sospechoso, los agentes observaron dentro del auto un equipo de comunicación tipo handy, el cual sería utilizado como inhibidor de señal para neutralizar los cierres centralizados de vehículos y así facilitar el robo de objetos de valor.

También encontraron un teléfono celular, que fue secuestrado para peritajes.

“Desde el exterior del vehículo se pudo divisar el equipo, y por disposición de la Fiscalía se procedió al secuestro del rodado y de todos los elementos hallados”, informaron fuentes policiales.

El auto y el sospechoso quedaron a disposición de la Justicia

Tras el operativo, se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que ordenó la requisa completa del vehículo para buscar otros elementos de interés en la causa. El conductor, que no opuso resistencia, fue demorado y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar si el detenido está involucrado en otros hechos delictivos cometidos en la capital neuquina bajo el mismo modus operandi.