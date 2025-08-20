(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) La Justicia argentina concretó este miércoles una importante operación contra uno de los principales sistemas de piratería audiovisual del país, con la detención de Alejo Leonel Warles, más conocido como “Shishi”, el creador y operador de la plataforma ilegal Al Ángulo TV.

Esta plataforma se había consolidado como uno de los canales más grandes y difundidos de retransmisión ilegal de eventos deportivos de gran alcance, generando un enorme perjuicio económico para las empresas y organizaciones legítimas dueñas de los derechos de dichos contenidos.

La detención se llevó a cabo a partir de una orden emitida por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, bajo la responsabilidad del juez Esteban Eduardo Rossignoli. El allanamiento se efectuó en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el domicilio de Warles, donde se secuestraron múltiples elementos tecnológicos clave para el funcionamiento de la red ilícita de retransmisiones. Entre estos elementos se encuentran computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos que se utilizaban para administrar todo el entramado ilegal desde allí. Termina de leer la nota haciendo clic acá.