El partido que esta noche disputará la Selección frente a Venezuela marcará un hito en la historia del fútbol argentino: será el último partido por eliminatorias que disputará en territorio nacional Lionel Messi.

Esa particularidad convierte el encuentro en una cita imperdible para los fanáticos del astro argentino, quienes están dispuestos a pagar cifras astronómicas para ser testigos de esa cita.

Ese contexto tan especial, convierte a la reventa de entradas, un negocio siempre rentable, en una oportunidad perfecta para quienes se dedican a esa actividad ilícita.

La caída de “La Reina de la reventa”

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una red de reventa de entradas para espectáculos, y detuvo a una mujer de 35 años conocida en redes como “The Armenian Girl” o “La Reina de la Reventa”, acusada de liderar la operación.

En el allanamiento se incautaron más de 5 millones de pesos, miles de dólares, documentación con nombres de clientes y un arma de fuego.

La imputada ofrecía tickets para partidos de fútbol, como el choque entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias, además de recitales en estadios, con precios por encima de los oficiales.

Los investigadores descubrieron además que la mujer presumía en redes sociales sobre la autenticidad de sus entradas y advertía contra la compra de tickets falsos. ."Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie”, o “No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. ¡No quiero ver gente llorando!!!!!”, afirmaba en sus publicaciones.

Según trascendió, la Justicia investiga si la detenida mantenía vínculos con un importante gerente de una productora de espectáculos, lo que podría ampliar el alcance de la causa. En paralelo, ya se anticiparon nuevos allanamientos para desarticular por completo la organización.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 2 a partir de un pedido de la Fiscalía 8, que secuestró teléfonos, computadoras, dos carnets de Boca y documentación que comprometería a presuntos clientes de la red.