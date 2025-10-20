El pasado sábado por la noche se llevó a cabo un importante operativo policial en las ciudades santacruceñas de Pico Truncado y Caleta Olivia que permitió desarticular una organización dedicada al robo sistemático de cobre en yacimientos petrolíferos de la zona norte de la provincia.

Bajo la órbita judicial, 16 allanamientos simultáneos culminaron con la detención de siete personas implicadas y el secuestro de elementos clave para la investigación. Un octavo integrante permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

INVESTIGACIÓN, MODUS OPERANDI Y DESPLIEGUE POLICIAL

La causa, conocida como “Banda del Cobre”, es investigada principalmente por la Dirección de Investigaciones (DDI) local con la coordinación de la Dirección General de Investigaciones y Narcocriminalidad de la Zona Norte, señaló el medio Truncado Informa.

Los pesquisas determinaron que la organización operaba con una estructura jerarquizada y dividida en roles, donde algunos miembros facilitaban apoyo logístico, económico y herramientas para otros, quienes ingresaban a los yacimientos para sustraer el cobre. Esta actividad ilícita no solo generó un grave perjuicio económico, sino que también comprometió la seguridad de las instalaciones petroleras, obligando al aplazamiento y paralización temporal de pozos en la región.

El operativo contó con la participación conjunta del personal de las DDIs de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, además de la División de Canes, la Infantería y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). En total, se movilizaron más de un centenar de efectivos que trabajaron bajo estrictas medidas de seguridad durante toda la noche para evitar que los implicados pudieran alertarse y evadir la acción policial.

LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS

Los allanamientos permitieron secuestrar una cantidad significativa de elementos utilizados para la comisión de los hechos delictivos. Entre lo incautado se destacan:

Vehículos con motores adulterados modificados para evadir controles y facilitar el traslado rápido de cobre robado.

modificados para evadir controles y facilitar el traslado rápido de cobre robado. Motosierras y pinzas de corte utilizadas para extraer el cobre de manera clandestina.

utilizadas para extraer el cobre de manera clandestina. Escaladores , indispensables para ingresar y salir rápidamente de pozos y estructuras petroleras.

, indispensables para ingresar y salir rápidamente de pozos y estructuras petroleras. Varias armas de fuego que podrían haber sido empleadas para intimidar a vigilantes y otros trabajadores en las instalaciones.

que podrían haber sido empleadas para intimidar a vigilantes y otros trabajadores en las instalaciones. Una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente proveniente de la comercialización ilegal del material robado.

Todo el material fue remitido a la sede judicial correspondiente, donde peritos y expertos analizarán la magnitud y la tipología de los daños ocasionados, además de facilitar la imputación de cargos formales a cada uno de los detenidos.

ROBABAN COBRE Y PARALIZABAN POZOS PETROLEROS

El operativo fue supervisado en forma directa por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, quien estuvo acompañado por el secretario de Estado, Bruno Gómez, y el director general de Investigaciones y Narcocriminalidad Zona Norte, Pablo Méndez. Estos funcionarios destacaron la complejidad y relevancia del procedimiento, cuyos resultados reflejan el compromiso del Estado provincial para combatir las organizaciones delictivas que afectan sectores estratégicos como la industria petrolera.

En atención al impacto económico causado, que repercutió en la paralización de pozos y una drástica reducción en el cobro de regalías petroleras, el Fiscal de Estado provincial anunció que se presentará una querella por daños y perjuicios contra los responsables.

La provincia busca que los involucrados respondan con sus bienes personales y reparen el daño ocasionado al erario público, defendiendo así los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos santacruceños.

El operativo “Banda del Cobre” continúa abierto y los investigadores no descartan la realización de nuevos procedimientos en las próximas horas. Paralelamente, la policía continúa la búsqueda activa del octavo integrante prófugo, cuya identificación y captura es una prioridad para evitar que pueda continuar operando o dificultar aún más la investigación.