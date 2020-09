RAWSON (ADNSUR) - El Gobierno de Chubut realizó una apelación al recurso de amparo que presentó una asesora de familia contra Provincia, para que le paguen los sueldos y aguinaldo adeudados. Ante esta situación, el viernes pasado se conoció que se ordenó que se realice el pago de más de $1,5 millón. En caso de que se haga lugar a la apelación, el dinero debe ser devuelto.

El Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone, explicó a ADNSUR que sigue adelante la apelación de la provincia contra el amparo que ordenó el pago de salarios y aguinaldo adeudados a una empleada judicial. Ahora se espera saber cuáles serán los jueces que resolverán el planteo procesal contra el conjuez que ordenó la cautelar. "La causa se encuentra con una medida cautelar que fue apelada, se contestó esa demanda y fue realizado un planteo de nulidad respecto a lo actuado por el conjuez. Ayer, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Trelew se excusó y ahora estamos esperando el resultado del pronunciamiento de la Sala B de Trelew", explicó.

Y destacó que hasta que no sean designados los conjueces o la Cámara se aboque al tratamiento de la nulidad de todo lo actuado, la causa se encuentra con una cautelar vigente en base a lo que dictaminó un conjuez que no radica en Trelew y ni dentro de la provincia.

"Nosotros entendemos que no hay razones para la excusación para los magistrados respecto a la nulidad porque se está planteando que hubo irregularidades –en términos procesales- en la toma de la causa por parte del conjuez más allá del fondo de la cuestión que es cuando se cobran los salarios", manifestó el fiscal.

Además, señaló que de esa discusión "hay un tema procesal que es si una persona no está radicada en la provincia de Chubut, no tiene firma digital ni conoce la realidad de la provincia, puede tomar decisiones como las que está tomando en donde hay una serie de irregularidades importantes que nosotros planteamos. Esa nulidad tiene que ser trabajada por la Justicia y que no es necesaria la designación de los conjueces para conformar la Cámara", dijo. Mientras agregó que " Estamos a la espera de ver el resultado de los procesos que van a seguirse en estos días".