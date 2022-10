La defensa del empresario Lázaro Báez descartó este martes e la existencia del delito de "asociación ilícita" en la causa Vialidad y sostuvo que la fiscalía "contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero que no se sustentó en prueba", en relación al vínculo entre el dueño de Austral Construcciones y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. La sentencia podría conocerse a mitad de noviembre.

"Se contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero no se sustentó en prueba. La fiscalía pidió que le creamos ese relato", advirtió el abogado Juan Villanueva al comenzar su tercera jornada de alegato en el juicio, ante el Tribunal Oral Federal 2.

El "relato" se basó "en que Lázaro fue ungido o elegido para ser transformado en millonario por obra y gracia de Néstor Kirchner. Nos quisieron vender los fiscales que Néstor Kirchner apreciaba tanto a su amigo Lázaro que echó por la borda su vida política y sus principios republicanos", dijo.

Este martes termina el alegato de Lázaro Báez: la sentencia podría conocerse a mitad de noviembre

"Todo para que Lázaro gane plata", acotó y consideró "un cuento" a ese relato ante la "imposibilidad clara de acreditar delitos" como la asociación ilícita y administración fraudulenta.

El defensor de Báez, que cerrará su alegato con un pedido de absolución, reafirmó ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrígo Giménez Uriburu que "no existió ninguna administración fraudulenta, no existió tampoco ningún perjuicio al Estado, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal no solamente resultó falsa sino que es contraria a las leyes de la ciencia y la lógica y especialmente a la prueba de este debate".

"Se probó los kilómetros y kilómetros de rutas construidas; jamás se pagó algo que no se hubiese hecho", agregó.

Al no existir administración fraudulenta, "mucho menos puede existir una asociación ilícita dedicada a cometer delitos", indicó.

Causa Vialidad: comienza el alegato de la defensa de Lázaro Báez

En ese marco, reiteró que la acusación que pesar sobre Báez en este juicio "es inexistente" y que se "violenta el debido proceso".

El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudó a las 9.30 con la tercera y última jornada de alegato para la defensa del empresario detenido, quien tiene un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Tal como informó Télam, las dos primeras jornadas del alegato se dedicaron a demostrar que, para la defensa Báez, "no participó en ninguno de los hechos descriptos" por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante el presunto direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.

Dictaron prisión preventiva a nuevo imputado por el robo a una distribuidora de Comodoro

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".

Tras el alegato de la defensa de Báez, continuarán las declaraciones de los representantes legales de otros cuatro imputados en el proceso, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.