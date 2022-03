Causa Revelación: la defensa de Cisterna pide la nulidad de la condena del ex ministro

El ex ministro Coordinador, Víctor Cisterna, fue condenado el año pasado a cumplir siete años y medio de prisión, como organizador de una asociación ilícita pergeñada para cometer delitos entre los años 2015 y 2017.

En esa causa, conocida como ‘Revelación, también resultaron condenados Diego Correa, Pablo Oca y Martín Bortagaray, entre otros ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves.

En la audiencia de impugnación, el abogado Liberman planteó que mientras en la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no integraba la asociación ilícita, en la causa ‘Revelación’ se le imputó y condenó por el rol de organizador, cuando en realidad ambos expedientes investigaban los mismos hechos, según el planteo defensista.

“Pedimos que se declare la nulidad de la sentencia porque vulnera el principio de cosa juzgada, con el fin de que Cámara evite el tremendo escándalo jurídico que generó el vicio judicial que esta cámara está a tiempo de remediar".

Según el defensor, Cisterna era engañado por los funcionarios que participaban de las maniobras ilícitas, señalando además que esa fue la razón de su renuncia al cargo que ocupaba como ministro coordinador de Gabinete.

“En la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no formaba parte de la asociación ilícita, pero en ‘Revelación’, que investiga los mismos hechos, se dijo que era el líder de esa asociación ilícita”, cuestionó el defensor.

También criticó el testimonio que se tomó como válido de un empresario que aseguró haberle pagado al ex funcionario un monto de 250.000 pesos, lo que en realidad lo transformaba en partícipe de un delito y debió declarar como imputado y no como testigo.

El abogado insistió sobre los motivos que llevaron a Cisterna a renunciar a su cargo, aduciendo que tenía una relación tirante con el entonces gobernador Das Neves, supuestamente por los hechos de corrupción que estaban bajo su conocimiento y a los que él se negaba.

Además, solicitó que el ex ministro sea puesto en libertad mientras se resuelve la nulidad de la sentencia, ya que no existe peligro de fuga. El tribunal debe resolver lo planteado y en caso de no hacer lugar, la defensa anticipó nuevos recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.