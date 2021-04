RAWSON (ADNSUR) - El viernes pasado se realizó la audiencia de cesura de pena de la causa Revelación, en la que se pidieron las penas de prisión, inhabilitación y decomiso de bienes para los exfuncionarios de Chubut que fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción. Víctor Cisterna, ex ministro de Coordinación de gabinete durante parte de la tercera gestión de Mario Das Neves. Además de hacerse cargo de las costas de la investigación y la inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, para el ex ministro los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, pidieron siete años y medio de prisión

En diálogo con ADNSUR, Mario Romeo, fiscal adjunto anticorrupción, recordó que “fue un proceso larguísimo. No fue sólo la audiencia sino que hubo un trabajo permanente porque nosotros estuvimos con la Fiscalía desde que nos convertimos en querellantes”.

“Quedamos conformes en que todas las personas que había sido imputadas fueron encontradas culpables por la responsabilidades que cada uno tuvo. Ahora queda la ‘audiencia de cesura’ para ver si el Tribunal entiende que lo que se pidió y si va a fallar de esa manera. El pedido de penas de cumplimiento efectivo abarca a todos menos el empresario Castillo. Luego hay que ver la pena concreta porque algunos ya cumplieron una parte y los abogados de ellos pedirán la libertad condicional. Hay que ver la ejecución de la pena y no con con el pedido de la pena que se solicitó de ‘cumplimiento efectivo”, señaló.

Asimismo, destacó que la posición de la Fiscalía tiene que ver con la actitud de los imputados en el proceso y si reconocieron los hechos " Uno entiende a la opinión popular que dice ‘robaron y tienen que estar presos toda la vida’. Pero la escala objetiva y subjetiva del ministerio público fiscal lo evaluó y lo llevó al Tribunal que es el titular de la acción penal”, explicó.

Romeo además explicó que la organización de la asociación ilícita "es un delito gravísimo y fue sancionado de esa manera". En este sentido, destacó que el rol que tuvo Cisterna (como organizador y la proactividad que tuvo dentro de la organización) fue muy importante y –por eso- se le pide el ‘reproche’.

"A Correa, se le piden algunos meses menos pero ya estuvo detenido hace mucho tiempo. A través de su abogado, hizo una declaración indirecta donde reconoció que le respondía al propio gobernador. Como indica en el fallo, la asociación termina con la muerte del gobernador. Los roles estaban –perfectamente- definidos”, aseguró.

“Esperamos que la pena sea ejemplar. Pero -como dijo el propio Procurador- estos hechos no se van a terminar y que el funcionario que tiene la responsabilidad de cuidar los bienes públicos se tiene que cuidar en no tentarse en llevarse nada porque la Justicia o la sociedad misma va a estar atenta para castigar si el dinero no llega al bien general”, concluyó Romeo.