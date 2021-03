RAWSON (ADNSUR) - El defensor Miguel Moyano, que patrocina al secretario privado Gustavo Hueichan, pidió que aparten a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams de la causa, en la que hay ocho acusados por un millonario fraude al Estado en la refacción de escuelas de Rawson y Playa Unión, entre ellos la exministra de Educación Graciela Cigudosa. La audiencia se suspendió y ahora debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena.

Este lunes comenzó en Rawson la audiencia preliminar por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de delito continuado, que tiene como imputada, entre otros, a la exministra de Educación Graciela Cigudosa.

Además de la diputada provincial y exministra Cigudosa están imputados el exsecretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Se los acusa de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

RECUSACIÓN A LOS FISCALES

La audiencia presidida por el juez Fabio Monti se inició con pedidos de recusación a los fiscales, que los abogados defensores plantearon como cuestiones previas. Miguel Moyano, Andrés Meiszner y Gladys Olavarría, defensores de Gustavo Hueichan, Graciela Cigudosa y Raúl Care, Daniel Schmid, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra, respectivamente.

Luego de escuchar las declaraciones de Hueichan y de Care, los abogados dejaron planteada la recusación hacia el fiscal General del caso, Omar Rodríguez, por entender que se ha violentado de manera arbitraria el derecho de defensa en juicio.

Entre los argumentos esgrimidos se basaron en presuntas irregularidades en el momento de los allanamientos.

Los imputados dijeron que los interrogaron sin los recaudos legales: "Cinco personas en la comisaria de Rawson me interrogaron; me sentí intimidado”, relató Hueichan. Y agregó: "Les ofrecí mi teléfono pero me dijeron que no hacía falta porque ya sabían todo”, en referencia que a que ya habían investigado las comunicaciones.

Ante estos planteos, el juez Monti resolvió correr traslado al procurador General Jorge Miquelarena, para que se expida sobre la recusación planteada al fiscal General Rodríguez. Superada esa instancia se fijará una nueva fecha de audiencia.