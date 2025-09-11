El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó en 2023 a los ex agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) Luis Horacio Coria y Jorge Norberto Lagunas por el secuestro y las torturas que sufrieron nueve militantes entre noviembre y diciembre de 1975 en Rawson, a 15 años de prisión en la “causa Pizá”, por el nombre de una de las denunciantes.

El caso fue declarado de lesa humanidad, y les aplicaron también inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Mientras tanto, absolvió a los expolicías José Antonio Pereyra y Pedro Pascual Cáceres, quienes habían llegado a juicio imputados por los mismos hechos. Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

A más de un año de la sentencia, y tras un pedido de apelación al fallo del Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, se conoció que las condenas a los tres agentes fueron confirmadas.

Así lo dieron a conocer los camaristas Diego Barrotaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos Mahiques el martes pasado, rechazando la queja, según publicó Jornada.

En la resolución del fallo se consideró probado que Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torné, Estela Aída Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo fueron detenidos sin orden judicial y que, en esas circunstancias, fueron golpeados y torturados, además de interrogados.

Los testimonios de las víctimas coincidieron en los tormentos que sufrieron tras ser trasladados a esa delegación federal. En el caso de Franganillo, las vejaciones fueron reveladas por su esposa, Cereseto.

“No es seguro viajar de manera clandestina”: secuestraron un auto de Uber en Chubut

Los testigos describieron del mismo modo el lugar y la forma en que se ejecutaron estos martirios: entre ellos, vejaciones; asfixia empleando una bolsa plástica; el ahogamiento; simulacros de fusilamiento; golpes en el cuerpo y en ambos oídos (conocido como “teléfono”).

En los interrogatorios sobre sus actividades políticas, sociales o gremiales, y sus compañías o ideología, identificaron tanto a los condenados como al fallecido Juan Carlos Azcui.

En el fallo, los jueces remarcaron que “de las actuaciones labradas se evidencia cómo las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad y fuera de cualquier control judicial, al margen de la ley procesal vigente en ese tiempo”.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

La defensa había intentado presentar a Lagunas como un simple oficial de guardia con funciones administrativas, pero el tribunal desestimó ese argumento al probarse su participación directa en los hechos. En cuanto a Coria, subinspector en el Área VII de la Superintendencia de Seguridad Regional, se comprobó que fue “parte central de los interrogatorios ilegales y hasta firmó las indagatorias, informes y notas de recepción de los detenidos”.

Ambos habían llegado desde Buenos Aires y fueron asignados a la delegación patagónica por un año, “en virtud de haber comenzado el Plan Sistemático Generalizado ordenado por los decretos 2770, 2771 y 2772 para aniquilar a la población argentina involucrada en la ‘subversión’”.

El fallo destaca además la coherencia en los testimonios de las víctimas, quienes en distintas instancias —1975, 1976, 2008, 2018 y 2023— relataron los padecimientos sufridos en la dependencia policial: “Las víctimas, unísono entre ellas y coherentes en sus diferentes momentos de la historia… describieron que fueron llevadas a la Delegación de la PFA de Rawson donde eran torturadas reiteradas veces en una oficina, que había un patio; todas detallaron padecer el mismo método de tortura, obligadas a firmar declaraciones con contenido falso”.

Alerta amarilla doble en parte de Chubut por lluvias intensas y ráfagas fuertes: qué sectores se verán afectados

Finalmente, la Cámara concluyó que “no quedan dudas de que los hechos juzgados fueron ejecutados con motivo de la denominada ‘lucha antisubversiva’ diseñada por la política de persecución y exterminio clandestina desplegada desde 1975 y continuada, especialmente, durante el último golpe cívico-militar”.