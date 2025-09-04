Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso extraordinario presentado por los defensores de los imputados en la causa ‘Emergencia Climática 1’, por la defraudación perpetrada contra el municipio de Comodoro Rivadavia durante la catástrofe climática de 2017. En consecuencia, las partes fueron convocadas a una audiencia a realizarse el 8 de octubre, en la que deberán exponer sus argumentos.

Tal como había anticipado ADNSUR, la corte provincial se reunió este jueves para resolver si abría o no esta nueva instancia, en la que las defensas de exfuncionarios municipales y empresarios condenados en agosto del año pasado, buscarán que el proceso se revierta en su totalidad o, de mínima, morigerar la gravedad de las penas impuestas.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En la reunión plenaria de hoy participaron los ministros Silvia Bustos, Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Mario Vivas, Andrés Giacomone, excusándose de intervenir la ministra Camila Banfi.

Las razones de ese apartamiento, según pudo saber ADNSUR, se basaron en que Banfi fue fiscal jefa cuando el actual ministro Héctor Iturrioz se desempeñaba como fiscal y dio impulso a toda la investigación preliminar, previa al juicio que derivó en las condenas del año pasado.

La decisión adoptada hoy abre un nuevo capítulo, porque si los jueces de la corte provincial hubieran rechazado el recurso, las condenas hubieran quedado automáticamente confirmadas.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Qué significa la apertura a la audiencia

Lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia implica que las defensas y sus representados deberán concurrir el próximo 8 de octubre, a las 9:30 de la mañana, para exponer los argumentos por los que expresaron diversos agravios en la sentencia del año pasado.

En esa instancia, de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Provincia, ya no intervendrá el fiscal que actuó durante el juicio, Cristian Olazábal, sino que el sostenimiento de la acusación deberá llevarlo adelante la Procuración General de la Provincia, encabezada por Jorge Miquelarena.

Uno de los primeros fundamentos de los defensores es el hecho de que los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral habían desistido de acusar a los funcionarios municipales, proponiendo además la posibilidad de soluciones alternativas para los empresarios (suspensión de juicio a prueba, o juicio abreviado).

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Aquella decisión de los fiscales motivó que el tribunal de juicio solicitase al procurador general que designe un nuevo fiscal, previa intervención de la Cámara del Crimen. Tanto los abogados Guillermo Iglesias como Fabián Gabalachis, defensores de Abel Boyero y Roberto Monasterolo, respectivamente, han expresado públicamente que esa situación, en la que el juicio resultó impulsado por el tribunal y no por los fiscales iniciales, vició todo el proceso posterior, por lo que el juicio debería anularse.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

No obstante, si el Superior Tribunal no admite ese argumento, plantearon otra serie de cuestionamientos al marco probatorio que sirvió como fundamento a las sentencias condenatorias, que fueron confirmadas en segunda instancia, pero que ahora deberán ser evaluadas nuevamente por los cinco ministros mencionados, a la luz de los argumentos que formularán los defensores y la contra argumentaciones que expondrá la Procuración General.

Las sentencias de la causa ‘Emergencia Climática 1’

Por el caso están condenados, en primera y segunda instancia, los exsecretarios Abel Boyero y Rubén Palomeque, a 5 y 4 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delito de defraudación y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Además, se suman los empresarios Roberto Monasterolo, 5 años de prisión; Javier Morales, 3 años y 8 meses; Cristian Pérez, 3 años y 6 meses de prisión; y Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses de prisión, todos de cumplimiento efectivo.

Despidieron a cuatro playeros de una reconocida estación por estafa

A ellos se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, a quienes les adjudicaron una pena de prisión en suspenso de 3 años, más 300 horas de trabajo comunitario.

Finalmente, Eduardo Van Herdeen le asignaron 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.

En la audiencia fijada para el 8 de octubre, los defensores buscarán que se nulifique todo actuado o, eventualmente, obtener una morigeración de las penas impuestas.

‘Emergencia Climática 2’: a la espera de resoluciones

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

Hay que aclarar que la audiencia a la que convocó el Superior Tribunal no tiene vinculación con los hechos que se conocieron la semana pasada, en los que se dio a conocer el impulso a una segunda investigación, derivada de la primera, que involucra a un total de 12 personas, que en el juicio anterior no fueron imputados ni sancionados.

En esta nueva causa judicial está pendiente de definición el resultado del recurso planteado por la defensa de Germán Issa Pfister, ya que al allanarse su domicilio no se respetaron los fueros que lo amparan como integrante del Tribunal de Cuentas Municipal, cargo para el que fue electo por el período 2023-2027.