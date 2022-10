El ex funcionario Pablo Korn, imputado por supuestas irregularidades las compras de materiales en la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del 2017, negó ante el tribunal las acusaciones en su contra en el juicio que se lleva adelante en Rawson.

“No beneficié ni a D'Amico ni a ningún otro proveedor. Lo hice para colaborar en situaciones extremas, para actuar con rapidez", se defendió Pablo Korn quien aclaró que su amistad con el comerciante de Trelew, también imputado, y su desempeño como funcionario público nunca se cruzaron.

“Nuestras familias son conocidas y amigas de muchos años, y compartimos los mismos círculos y mismos ambientes. Pero eso el vínculo no tuvo incidencia para generar beneficios en función de mi cargo público. Es real que nuestras familias participan en inversiones inmobiliarias, pero nada tienen que ver con los hechos que se investigaron”, declaró Korn.

Causa Emergencia Climática: declararon conocidos empresarios de Comodoro Rivadavia y Trelew

Pablo Korn y Darìo D’Amico están imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

La exposición de Korn se extendió por dos horas y media. La última pregunta la realizó el fiscal general Rodriguez. Tenía que ver con que si conocía casos de funcionarios públicos que tenían relación de amistad con proveedores del Estado. La respuesta de Korn fue afirmativa. Dijo que “conozco casos de muchos que contratan a amigos".

"En Rawson y Trelew hay muchos más proveedores del Estado comparado con Esquel o Comodoro Rivadavia. En zonas de influencia como esta nos conocemos todos y puedo dar fe de muchos casos. Pero no voy a dar nombres porque es mal gusto y esto no se lo deseo a nadie”, dijo el ex funcionario.

"El trabajo valía 80 mil y pagaron 500 mil pesos": Una exfuncionaria de Puerto Pirámides declaró y complicó la situación de Pablo Korn

Preguntas de la Fiscalía

En su defensa, Korn dijo que se presentó a declarar en la Fiscalía no bien salieron a la luz por la prensa las supuestas irregularidades de las que se lo acusa.

"Ofrecí pruebas y me puse a disposición para que todo se aclare. Sentí que no tenía nada que ocultar. Tenía bronca y angustia por lo que me estaba sucediendo. Quizá la forma con la que me expresé no fue la más adecuada. Entiendo la investigación en relación con otras que se estaban realizando”, dijo el imputado.

También se refirió a su relación con otros testigos del juicio al indicar que “conozco también profundamente a Nino (Saturnino) Zárate que aquí estuvo declarando como testigo. Es un amigo de mi padre y ha pasado cumpleaños y fiestas familiares, al igual que el ingeniero Wengier muy cercano a mi familia. Pero estas relaciones no significan beneficios al momento de las decisiones en la función pública”, indicó.

Gilardino declaró en la causa emergencia climática: "Pensamos en usar barcos" para ayudar a la gente

La presidenta del tribunal es la jueza de Rawson, Karina Breckle, acompañada por lado por Silvina Vélez de Lago Puelo y Ariel Quiroga de Sarmiento, tras la finalización de la convención probatoria, dejo cerrada la etapa, aun resta confirma la fecha de los alegatos finales.