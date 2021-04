(ADNSUR) - A 3 meses del trágico accidente que terminó con la vida de Ronald Guerra en cercanías de Puerto Rawson, la abogada de la familia Guerra aseguró que –en los próximos días- se conocerán los resultados de las pericias accidentológicas y se mantendrán reuniones con los fiscales.

Liliana Guerra (madre de Ronald) confirmó que habrá actividades solidarias e intervenciones con cartelería de prevención en las rotondas de la zona y la colocación de una ‘estrella amarilla’ en el lugar donde fue el accidente.

Queda un mes para la finalización de la ‘prisión preventiva’ del conductor y advierten que no corresponde que le otorguen el ‘arresto domiciliario’.

En diálogo con ADNSUR, Gladys Olavarría adelantó que “durante la próxima semana, se esperan los resultados de los peritos que están terminando las pericias accidentológicas. El martes, me voy a reunir con el fiscal para determinar los resultados de esas medidas. Además, estoy pidiendo una nueva batería de pedido de pruebas”.

“El vehículo se llevó a una concesionaria para extraer información a través de un scanner y también se lo llevó a otro mecánico especializado. Con esos resultados, los peritos realizan las mediciones de velocidad en las que iba el imputado, las condiciones del vehículo, las fibras tanto de la ropa como de las pertenencias de Ronald, las condiciones climáticas del momento entre otras cuestiones. Por su parte, la Fiscalía tomó declaraciones testimoniales”, explicó.

“Hace 15 días, Suganuma pidió una autorización para el juez Castro (que era subrogante de la Dra. Mirta Moreno que estaba de licencia) para solicitar el traslado a su domicilio para rendir un examen. En ese momento, argumentaba que la Alcaidía no tenía la capacidad de Internet suficiente. Nos opusimos a ello y nos contactamos con la UBA para ver el sistema del examen y nos explicaron que era el sistema común a través de videoconferencia por ‘Meet’ o ‘Zoom’ así que –con un celular- podía hacerlo sin problemas. También, le solicitamos al juez que sea trasladado a otro lugar de detención para que realice el examen y que especifique el horario. El juez nos dio la razón y le impidió dirigirse a su domicilio y sólo le permitió ir a otro centro de detención para rendir”, reveló.

“Aproximadamente –dentro de 1 mes- se cumple el fin de la ‘prisión preventiva’ y hay que ver si la jueza dispone la continuidad de la medida de coerción de la prisión preventiva o si la jueza varía su interpretación de acuerdo a los elementos del avance de la causa. Entendemos que no debería variar porque el fundamento para fuerte para mantener la prisión preventiva se debió a que el imputado no se somete a las órdenes judiciales, policiales o administrativas. Nada nos garantiza que no se someta al procedimiento y se vaya del lugar”, completó.

En el mismo sentido, Liliana Guerra (madre de Ronald) afirmó que “no se le puede otorgar la prisión domiciliario a Suganuma. Mi pretensión es que permanezca en prisión hasta el comienzo del juicio que esperamos que se lleve adelante a la brevedad”.

Este lunes confirmó que va a mantener diálogos con Federico Massoni (ministro de Seguridad) y Leonardo Das Neves (Subsecretario de Seguridad Vial) para pintar la ‘estrella amarilla’ de señalización donde se produjo el accidente de Ronald. Además, tenemos la propuesta de colocar un letrero de prevención para el tránsito en la rotonda de acceso a Playa Unión y al barrio 3 de Abril.

El próximo sábado 24 de abril a las 16 hs., habrá una serie de espectáculos en la plaza Güemes de Rawson a beneficio de los abuelos de las ‘Casas Tuteladas’ que era el lugar donde Ronald prestaba servicio.

Además, la madre confirmó que “se trabaja con una concejal en los planos y los materiales para construir una ‘plaza comunitaria y recreativa’ en inmediaciones donde se produjo el accidente. Ese proyecto se va a elevar al Intendente de Rawson, Damián Biss”.

Finalmente, Guerra reveló que “estoy en contacto con las ‘Madres del dolor’ de Comodoro Rivadavia y Buenos Aires para revisar los accidentes que tuvimos, definir proyectos e intentar llegar al Senado para formalizar estas propuestas al máximo nivel”.

EL CASO

Ronald Guerra tenía 25 años cuando, en la madrugada del 18 de enero, se dirigía a su trabajo en cercanías del puerto de Rawson. Allí fue atropellado por un vehículo conducido por Nicolás Suganuma, médico de Trelew que estaba alcoholizado y -según se pudo comprobar en las audiencias- intentó abandonar la escena. El joven falleció a los pocos minutos.

Además de ser un trabajador de la Pesca, Guerra era estudiante de enfermería, voluntario del Plan Detectar y aficionado por los deportes.

Por su parte, Suganuma es un médico que se recibió hace dos meses de manera virtual en el marco de la pandemia del coronavirus. Sus proyectos eran viajar a Buenos Aires y continuar con sus prácticas y especializaciones.

A la familia de Ronald Guerra le preocupó –principalmente- que Suganuma abandone la zona, por lo que se realizaron presentaciones judiciales que desembocaron en la prisión preventiva por 3 meses para el conductor acorde a lo que se confirmó en la audiencia del 26 de febrero en la que ADNSUR estuvo presente.