Tras 32 jornadas de audiencias, en uno de los juicios más extensos de la historia judicial de Neuquén, el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dio a conocer este martes el veredicto en la causa por la estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social.

Los magistrados resolvieron condenar a 12 imputados por defraudación al Estado, aunque los absolvieron por asociación ilícita, al no poder probarse de manera contundente la existencia de una organización delictiva con esa finalidad. Otros dos exfuncionarios de menor jerarquía fueron absueltos de todo cargo luego de que el Ministerio Público Fiscal retirara la acusación en su contra.

Cómo funcionaba la maniobra

El juez Guaita explicó que, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, se montó en Desarrollo Social un esquema fraudulento que desvió millones de pesos destinados a planes sociales. Se identificaron cuatro grupos de beneficiarios:

Personas que reunían los requisitos, pero cobraban apenas un 10% de lo que les correspondía.

Empleados del propio ministerio inscriptos como beneficiarios, pese a que la ley lo prohibía.

Trabajadores presionados para sumar más personas al circuito, incluso familiares.

Listados armados por punteros políticos, en su mayoría vinculados al Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El dinero se recolectaba mediante cheques, falsificación de firmas y uso de tarjetas de débito entregadas por los supuestos beneficiarios. Luego, los fondos eran guardados en la llamada “caja azul” de las oficinas de la calle Rivadavia y distribuidos en sobres a distintos destinatarios.

De acuerdo con el tribunal, los fondos se utilizaron en gastos personales, cobertura de actividades políticas y clientelismo, además de financiar consumos de funcionarios y punteros. Se comprobó que parte del dinero se destinaba a pagar seguridad, alquiler de vehículos, honorarios en negro y hasta consumos de un local comercial.

El Banco Provincia de Neuquén detectó maniobras sospechosas y bloqueó cuentas, lo que obligó a los responsables a diversificar operaciones en otros bancos.

Los niveles de responsabilidad

El tribunal distinguió distintos grados de participación:

Coautores: Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (excoordinador provincial), Laura Reznik (exdirectora de Finanzas), Luis María Gallo (exdirector de Finanzas), Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería), Pablo Sanz y Ricardo Soiza.

Partícipes necesarios: Isabel Montoya, Valeria Honorio, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y el abogado Alfredo Cury.

El veredicto fue transmitido en vivo y dejó en claro que el fraude existió y fue sistemático, aunque la figura de asociación ilícita no prosperó por la falta de pruebas firmes sobre la intención de los imputados de conformar una organización criminal.

En los próximos 20 días hábiles, el tribunal dará a conocer la sentencia escrita con el detalle de las penas que deberán cumplir los condenados. La defensa tendrá la posibilidad de presentar impugnaciones.