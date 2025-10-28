María Cash, de 29 años, fue vista por última vez el 8 de julio de 2011, cuando viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy. La última imagen que la captó fue por una cámara de seguridad en el peaje Aunor, en Salta. Desde entonces, su paradero es desconocido y el caso se transformó en uno de los más emblemáticos del país.

La causa dejó de avanzar ante la falta de pistas. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la investigación dio un giro con la detención de Héctor Romero, un camionero salteño de 72 años que en 2011 había declarado haber levantado a María haciendo dedo sobre la ruta 34.

¿Cuál fue el motivo? La Fiscalía Federal consideró que Romero podría haber estado involucrado en su desaparición o muerte, ya que habría sido la última persona en tener contacto con ella. Pero en mayo de este año, la jueza Mariela Giménez dictó su sobreseimiento argumentando que “no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal”.

EL RECLAMO DE LA FISCALÍA

La decisión fue apelada por el fiscal federal Eduardo Villalba y el Defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, quienes plantearon que el fallo fue “prematuro”. “El sobreseimiento se dictó de manera anticipada. Hay pericias discutidas por la defensa que deberían analizarse en juicio”, señalaron fuentes judiciales, según publica El Tribuno.

El fiscal Villalba había calificado la medida como “sorpresiva”, al afirmar que la causa “tenía medidas en curso” y que aún restan pericias y estudios técnicos por realizar. “El lugar para discutir las pruebas es el juicio oral, no esta instancia”, remarcaron desde la acusación.

Por su parte, la defensa de Romero, encabezada por el abogado Fernando Díaz, sostuvo que el sobreseimiento fue “irrefutable” y “plenamente fundado”. Aseguró que su cliente “fue víctima de una persecución injusta” y que en 13 años todas las pericias dieron resultado negativo.

Romero, de 72 años, había pasado seis meses detenido —parte en prisión domiciliaria— antes de ser liberado tras el fallo. Los investigadores mantienen dudas sobre las contradicciones en sus declaraciones y las inconsistencias en el registro de antenas telefónicas del día en que María desapareció.

Ahora, el tribunal deberá definir si la causa continúa o queda cerrada definitivamente.