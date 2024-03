El fiscal Manuel Islas recurrió ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para impugnar la decisión del Tribunal de Impugnación de elevar a juicio oral solo 3 de los 24 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor de música en el Jardín 31.

La resolución del Tribunal de Impugnación, que optó por llevar únicamente a juicio oral los casos más graves,desató críticas tanto de la fiscalía como de la querella y los familiares denunciantes. A fines del año pasado, los jueces del Tribunal de Impugnación decidieron avanzar solo con tres de las 24 denuncias, argumentando que estas eran las más contundentes y contaban con evidencia suficiente.

Sin embargo, el fiscal Islas argumentó que esta decisión no consideró adecuadamente la evidencia que sustenta cada uno de los casos y no respetó los principios de libertad y amplitud probatoria. Además, cuestionó que el Tribunal de Impugnación asumió un rol que no le correspondía al decidir qué casos debían ir a juicio oral, cuando esa tarea recae en el jurado popular.

El representante del Ministerio Público Fiscal denunció que esta decisión implica una negación y privación de justicia, ya que excluyeron casos sin fundamentos sólidos y sin tener en cuenta la perspectiva de niñez, infancia y género. Por ello, solicita la anulación de la instancia tomada por el Tribunal de Impugnación y que se lleve a juicio por jurados todos los casos admitidos por la jueza de garantías en la audiencia de control.

El caso sigue generando debate en la provincia y se espera que el TSJ tome una decisión pronto respecto a la impugnación presentada por la fiscalía.