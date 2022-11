A dos años de la muerte de la sargento Daiana Teresa Reales pintaron una estrella amarilla para recordarla.

Fue este jueves sobre Ruta Nacional N°25 donde falleció el 17 de noviembre de 2020 al ser atropellada por un auto en cumplimiento de sus funciones en el ingreso a Gaiman.

Además de familiares y amigos, en el acto también estuvo también presente el titular de la Jefatura de Policía de la Provincia, César Brandt, quien ayudó a pintar la estrella en homenaje a Daiana.

La jornada comenzó con una concentración en el casco céntrico y desde allí, todos marcharon hacia el lugar del accidente. Hubo palabras del Padre Adrián Mari y la entrega de una placa para los familiares, según publicó Jornada.

Su pareja, Gustavo Mirantes pidió que se haga justicia: “Ésta la primera vez que se coloca una estrella en la Ruta N°25, acá donde me la mataron a Daiana. Todos se callan la boca y eso me hace ruido porque ya se cumplieron dos años de su muerte y me dejaron solo con mi hijo de 6 años”.

“Lo que siempre pido es justicia, que no la hay”, sentenció.