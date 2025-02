El juicio por el asesinato de José Crettón, el joven de 18 años que desapareció sin dejar rastro en la localidad de El Maitén, entró en su etapa final. Luego de cuatro intensas jornadas, en las que los miembros del jurado popular escucharon a cerca de 40 testigos, se espera que este lunes se conozca el veredicto. Si las deliberaciones se extienden, la resolución podría postergarse para el martes.

Por la sala montada especialmente en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, ya pasaron todos los testigos convocados por la Fiscalía y la querella. Solo resta que declaren dos personas que fueron citadas por la defensa de Daniel Napal y Carlos Peinipil, los dos acusados de haber asesinado y quemado el cuerpo de Crettón. Ambos llegaron detenidos al juicio.

El móvil del crimen habría sido provocarle daño a Marcela González, expareja de Napal, quien había iniciado una relación con la víctima. Ese vínculo de Crettón con la mujer, 20 años mayor que él, se había iniciado por las redes sociales. José había decidido irse de Esquel rumbo a El Maitén para estar cerca de ella. Se instaló en un pequeño departamento, mientras que Marcela siguió viviendo en su casa.

En el cierre del juicio, los imputados podrán tomar la palabra y se realizarán los alegatos de las partes para dar espacio al proceso de deliberación de los 12 integrantes del jurado popular. Si el fallo es condenatorio, será un juez el encargado de definir el monto de la pena.

A través de fuentes con acceso al expediente que participaron de las primeras cuatro jornadas del juicio, ADNSUR reconstruyó los cinco puntos centrales de un proceso que afronta una complejidad: los restos de Crettón nunca fueron hallados. Para la Fiscalía y la querella, eso no impide llegar a una condena, ya que en el país existen antecedentes de sentencias en hechos similares. La del caso Crettón sería la primera en la historia de la provincia.

EL PASO A PASO DEL CRIMEN Y UN PACTO DE SILENCIO INQUEBRANTABLE

El juicio comenzó el martes pasado con la presentación realizada por la fiscal Débora Barrionuevo, quien reconstruyó ante el jurado la acusación elaborada junto al fiscal Carlos Díaz Mayer. De forma resumida, relató los hechos que -según la investigación- ocurrieron entre las 22 del 11 de agosto de 2022 y la 1 de la madrugada del día siguiente.

Según detalló Barrionuevo, Napal y Peinipil salieron del domicilio en el que residía González a bordo de una camioneta que era propiedad de la mujer y se dirigieron hasta la plaza Eva Perón, en el sector de las vías. Para ese viaje, le pidieron a la hija de Napal que manejara.

Al llegar, los dos acusados se bajaron del vehículo y caminaron unos 900 metros para llegar al domicilio de la víctima. Fue así como sorprendieron a Crettón, lo redujeron y lo llevaron hacia el sector del ferrocarril por donde habían accedido. Allí, según los investigadores, Napal le dio dos disparos en la cabeza a la víctima, mientras que Peinipil le cortó el cuello con un cuchillo. Luego, hicieron desaparecer el cuerpo y las pertenencias de Crettón, prendiendo fuego a todo en un lugar que aún se desconoce.

Para los fiscales, el crimen fue planificado por Napal para provocarle sufrimiento a su ex, quien había mantenido una relación de 20 años con él y le había planteado la separación definitiva tras ser víctima de reiterados episodios de violencia de género. Peinipil habría participado del crimen a cambio de dinero.

Durante la misma jornada, Napal y Peinipil declararon frente a los miembros del jurado. Ambos negaron las acusaciones en su contra, desterrando la posibilidad de que se quebrara el "pacto de silencio" denunciado por la familia de Crettón.

Napal reconoció que le pidió a su hija Yanela que los llevara a él y a Peinipil en su camioneta la noche del 11 de agosto de 2022. Sin embargo, negó haber viajado junto a su presunto cómplice hasta los alrededores de la casa de Crettón. En cambio, afirmó que a las pocas cuadras de salir de la casa de González, vio que Peinipil estaba muy borracho y lo hizo bajar. Luego, siguieron camino hasta el paraje Buenos Aires Chico.

“Explicó que fue hasta allí porque tenía que ayudar a unos señores a desenganchar un ternero que había quedado atrapado en unos cables. Se bajó de su camioneta y le dijo a su hija que se fuera. Cuando terminó, estaba mojado y embarrado, por lo que volvió caminando hasta El Maitén, unos cinco kilómetros. Llegó a la casa de su mamá cerca de las 22.40, se bañó y se fue a la casa de Marcela”, detalló una fuente del caso que presenció la declaración.

El relato de Napal no coincide con el de su hija Yanela, quien también declaró en el juicio. La joven, que en ese momento estaba embarazada de 7 meses, aseguró que el día de la desaparición de Crettón, su papá le pidió que lo llevara en la camioneta de su mamá y que en el vehículo había un segundo hombre que no conocía. Mediante indicaciones, llegaron hasta el punto marcado por los fiscales en la acusación, donde Napal le habría indicado que los dejara.

EL AUDIO QUE COMPROMETE A PEINIPIL

Uno de los momentos más escalofriantes del juicio fue la reproducción del audio que compromete a Peinipil. En el mensaje de voz que le envió a un amigo tiempo después del crimen, cuando ya estaba señalado como uno de los sospechosos y cumplía con prisión domiciliaria, hace afirmaciones que estarían directamente vinculadas con el caso Crettón.

“En esos audios dice que no podía dormir porque veía una parte de la cara del joven. Luego dice que ‘el otro’ le pegó los tiros en la cabeza y que él lo degolló con un cuchillo. Además, desliza que el cuerpo nunca va a aparecer y se queja de que le prometieron un dinero para participar del hecho y que sólo le pagaron la mitad", explicó una fuente con acceso al expediente. En otro mensaje, el acusado afirmó que no sería posible encontrar el cuerpo porque habían comprado nafta para hacer desaparecer los restos y las pertenencias de la víctima.

Esas conversaciones son parte central de la acusación contra Peinipil, compartida tanto por los fiscales como por la querella: “homicidio agravado por promesa remuneratoria”. La condena, en caso de ser hallado culpable de esa figura contemplada en el Código Penal, es de prisión perpetua.

Peinipil no niega haber enviado esos audios, pero asegura que estaba mintiendo y que se encontraba bajo los efectos del alcohol. “Su explicación es que, en el tiempo que estuvo detenido, había descubierto que todos se jactaban de los delitos que habían cometido. En esa conversación, lo que estaba haciendo era eso: inventar ‘hazañas’ delictivas para alardear frente a su amigo”, afirmó una fuente del caso.

LOS RELATOS SOBRE LA VIOLENCIA QUE EJERCÍA NAPAL

Dos testimonios centrales de las cuatro jornadas transcurridas hasta el momento en el juicio fueron los de Marcela González y Yanela Napal, expareja e hija de uno de los acusados. Ambas relataron violentos episodios que habrían tenido como protagonista al imputado.

Entre otros hechos, Marcela relató una escalofriante escena. Afirmó que, meses antes de la desaparición de Crettón, su ex la llevó a un basurero, le puso un revólver en la cabeza y le dijo que, si no seguía con él, la iba a matar.

Esa violencia también tiene un antecedente judicial: Napal fue condenado a 16 años de prisión por dos hechos de abuso cometidos contra su ex pareja meses antes de la desaparición de Crettón.

Luego fue el turno de Yanela. La joven evitó el contacto visual con su papá y repasó distintos hechos de violencia de género que sufrió tanto ella como su mamá. Incluso, según detallaron fuentes del caso, relató que cuando era chica, su papá la llevaba a “caponear”, como se conoce al robo de animales de campo.

También relató una escena que parece sacada de una película. “Contó que una vez su papá mató delante de ella a un perro que había asesinado a una gallina. Lo colgó de un alambre y lo mató a palazos. Dijo que era una forma de mostrar quién daba las órdenes y qué pasaba si alguien no le hacía caso”, remarcó una fuente con acceso al expediente.

Esos hechos de maltrato, abuso y violencia de género respaldan, según consideran las partes acusatorias, la imputación contra Napal: "homicidio agravado por cometerse con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación", también conocido como homicidio transversal. La condena, en caso de ser hallado culpable de esa figura contemplada en el Código Penal, es de prisión perpetua.

“Hay un empeño terrible en demostrar que es una mala persona y un inadaptado social, pero en este juicio no se está analizando si es bueno, malo, lindo o feo, sino que se analizan elementos que lo hagan partícipe de la desaparición de Crettón”, remarcaron a ADNSUR fuentes vinculadas a la defensa de Napal.

LA “MUERTE DIGITAL” Y LOS MENSAJES FALSOS

Otro tramo del juicio estuvo centrado en las exposiciones de peritos y especialistas que analizaron las evidencias tecnológicas que forman parte del expediente. Uno de ellos fue el fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, quien introdujo un concepto clave para intentar entender la súbita desaparición de Crettón: la “muerte digital”.

“Rivarola explicó que cuando una persona desaparece, siempre deja una huella digital. Remarcó que en este caso no hay ningún rastro posterior de Crettón, algo casi imposible en estos tiempos. Por ejemplo, no se volvió a conectar a sus redes sociales y no fue captado por ninguna cámara”, señaló una fuente que presenció el testimonio.

El fiscal también brindó detalles sobre el comportamiento del celular del joven. Señaló que, en el caso de una muerte natural, los dispositivos suelen seguir emitiendo señal durante un tiempo, hasta que se termina la batería. En este caso, afirmó, las antenas muestran que dejó de emitir señal luego de la desaparición.

La última actividad conocida por parte del celular del joven es el envío de dos mensajes: uno a su mamá y otro a Marcela. "Che, vieja, encontré un pescadito, me voy, nos vemos", le envió a su madre, en una señal que extrañó y alertó a la mujer. A su pareja le dijo que se abandonaría El Matién porque había encontrado a otra mujer.

La autenticidad de esos mensajes fue cuestionada por una perito que los comparó con otros que había enviado Crettón anteriormente. "En su declaración, la especialista afirmó que no responden al patrón de escritura que tenía la víctima", afirmó un vocero del caso. La hipótesis de la acusación es que fueron intentos de desviar la investigación.

RASTRILLAJES SIN ÉXITO Y CUESTIONAMIENTOS A LA INVESTIGACIÓN

Un quinto elemento que se abordó durante las cuatro jornadas del juicio fue lo que ocurrió luego de que se denunciara la desaparición del joven. El testimonio que provocó una fuerte conmoción fue el del policía que encabezó los operativos de búsqueda iniciados el 12 de agosto.

Durante el relato, el comisario inspector Fabio Montecino contó que en dos meses se realizaron cerca de 50 rastrillajes, en los que participaron agentes de Buenos Aires y Río Negro, e incluso aspirantes que estaban en su etapa de formación para ingresar a la Policía del Chubut. Relató que fueron largas jornadas, en épocas en las que el clima complicaba las tareas.

“Se quebró mientras hablaba”, aseguró una fuente que presenció la declaración. Esa emoción fue ponderada por quienes aseguran que se hizo todo lo posible para hallar al joven. Los operativos se extendieron luego con el objetivo de encontrar los restos, con más de 100 rastrillajes en total.

Para los acusados, el llanto del policía confirmó que desde un inicio el caso tuvo una “carga emotiva” por parte de las personas que participaron en la investigación, lo que impidió profundizar en otras hipótesis.

“A Napal lo condenaron a la hoguera desde un primer momento. Había otras líneas de investigación que no se siguieron”, sostuvieron fuentes cercanas a la defensa.

Entre esas otras posibles líneas de investigación, se señalan dos: una supuesta amenaza de muerte que habría recibido Crettón días antes de desaparecer y problemas de salud que habría tenido el joven, reconstruidos a partir de la declaración de su madre. "Nunca se hizo un perfil de la víctima para conocer su personalidad", cuestionaron.