Este miércoles se llevó a cabo una audiencia ante los jueces de garantía Marcelo Nieto Di Biase y Javier Allende, donde se debatió qué pasará con los bienes adquiridos de forma ilícita por el exfuncionario de Chubut, Carlos Barbato y su esposa Érica Perrone.

Cabe destacar que el pasado martes 9 de mayo, confirmaron la condena de tres años para Barbato y dos años para su pareja por enriquecimiento ilícito.

Si bien el juez Gustavo Castro decomisó esos bienes, Fabián Gabalachis abogado defensor del matrimonio, pidió revisar esa decisión.

De esta manera, los jueces, Di Biase y Allende resolverán si finalmente quedarán en poder del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para su administración y conservación.

Por su parte, el fiscal Omar Rodríguez expresó en la audiencia de revisión que tras ser condenados, la pareja no debería seguir usando esos bienes.

QUÉ ARGUMENTÓ GABALACHIS

El abogado del matrimonio explicó que la sentencia aún no está firme. Además, señaló que la casa estará mejor cuidada y mantenida si se la usa. Por otra parte, sostuvo que el “deterioro” que planteó fiscalía no está probado. En este sentido, ofreció visitas periódicas y un seguro de caución. Respecto a los vehículos, no se opuso a su retiro.

LA PALABRA DE LOS FISCALES

Omar Rodríguez y la funcionaria de fiscalía, Analía Acuña destacaron la coincidencia a la que llegaron los tribunales de juicio y la Cámara Penal, al comprobar la ilegalidad.

“La culpabilidad fue ratificada por seis jueces y tiene 'el doble conforme' del tribunal de juicio y luego de la Cámara Penal de Apelaciones”, expresaron.

“Dos tribunales probaron que la casa fue construida con dinero de origen ilegal. No pueden usarla y la Ley es muy clara cuando indica que no se puede seguir usufructuando un bien de origen ilegal. Además, por qué los autos si y la casa no?”, agregaron.

LA OPINIÓN DE SEIS JUECES

Seis jueces se pronunciaron al respecto y fallaron indicando que los bienes adquiridos fueron comprados con dinero obtenido de forma ilegal. De esta forma. el Ministerio Público Fiscal intenta que esos bienes queden a disposición del STJ para ser reutilizados.

Además, se tiene en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, establece que los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia. Allí, se exige que el delito comprobado no rinda beneficios.

EL DELITO

Se confirmó que durante los años 2016 y 2019, Barbato construyó una casa en Playa Unión y compró vehículos de alta gama, cuatriciclos y un vehículo UTV. Además fueron bienes que no pudo justificar en cuanto a sus ingresos. Asimismo, su esposa Perrone, era consciente de lo ocurrido, porque era quien administraba los objetos de valor que compraban.

EL JUICIO

En septiembre de 2022, se aplicó una sentencia, por un tribunal del juicio oral, integrado por las juezas Karina Breckle, María Tolomei y el juez José Ennis. Luego en mayo de 2023, la Cámara de Apelaciones de Trelew, integrado por Alejandro De Franco, Adrián Barrios y César Zaratiegui, confirmó la sentencia de Carlos Barbato, exgerente de la Lotería el Chubut y su esposa, Erica Perrone.

DÓNDE SE DESEMPEÑÓ BARBATO

Cabe señalar que Carlos Barbato, desde el año 2003 fue funcionario público de Chubut. Fue gerente de la Lotería del Chubut; tuvo un cargo en Coordinación de Gabinete; fue asesor en la Legislatura y cumplió funciones en el Banco del Chubut. Además, durante 2015 y hasta su renuncia en 2019, fue parte del Instituto de Asistencia Social (IAS).