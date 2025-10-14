Caso Azul Semeñenko: más de 35 personas, drones y embarcaciones trabajan en la búsqueda

La búsqueda de Azul Semeñenko, trabajadora estatal trans de 49 años, continúa sin novedades en Neuquén capital, a más de una semana de su desaparición. Las tareas se concentran en el río Limay, en el sector de la península Hiroki, donde su celular se conectó por última vez el jueves 25 a las 4:20 de la madrugada, según el registro de antenas.

El operativo, que al inicio contaba con 30 efectivos, fue ampliado a 35 personas, con la intervención de la Policía de Neuquén, Prefectura Naval, Defensa Civil y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. También colaboran buzos, equipos de montaña, perros rastreadores y drones.

Rastrillajes en el río y en el barrio Confluencia

El comisario Dante Catalán, superintendente de Investigaciones de la Policía, explicó que la búsqueda abarca una extensa zona entre el barrio Confluencia y el río Limay, cerca de la vivienda de la mujer, ubicada sobre calle Belisle al 1050. “Se ha logrado entrevistar a su entorno familiar y de amistades, y se analizan las conexiones de las últimas horas antes de su desaparición”, señaló el funcionario.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

Catalán confirmó que se trabaja sobre evidencia digital, incluyendo el análisis de celulares, cámaras de seguridad y la computadora de su lugar de trabajo, en la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias, donde Azul se desempeñaba desde hacía más de un año.

Durante el fin de semana, las mejoras climáticas permitieron utilizar drones con cámaras térmicas de la Policía, aunque los sobrevuelos no arrojaron resultados positivos. En el río, Prefectura sumó una embarcación semirrígida para reforzar la búsqueda fluvial junto al equipo de buzos de Bomberos y se dispuso navegación en kayak para acceder a lagunas y sectores de difícil acceso.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

En el terreno, la División Montada realiza rastrillajes con un can especializado en rastreo de personas vivas, entrenado para seguir trazas de olor a partir de prendas personales de Azul. “El perro no busca restos humanos, sino señales de presencia con vida”, aclaró Catalán.

Participación de Emergencias y coordinación interinstitucional

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia informó que desplegó personal especializado, dos embarcaciones, un dron de búsqueda y una ambulancia para asistencia inmediata en caso de hallazgo. “Si bien hasta el momento los resultados han sido negativos, los operativos continúan a diario y los equipos permanecen en alerta para actuar de inmediato ante cualquier novedad”, indicaron desde el organismo.

La secretaria Luciana Ortiz Luna, quien participó del inicio de los rastrillajes en el Paseo de la Costa, destacó la coordinación entre los equipos y la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas provinciales y municipales.