La Fiscalía de Neuquén confirmó que el asesinato de Azul Mía Natasha Semeñenko se investiga como un crimen de odio, en el marco de la causa caratulada como transfemicidio. El fiscal jefe Agustín García, en un video difundido este viernes al mediodía, informó que el informe de autopsia determinó múltiples heridas de arma blanca y lesiones provocadas por objetos contundentes, lo que lleva a considerar que el ataque fue motivado por el odio hacia su identidad de género.

“El informe de autopsia arrojó que sufrió múltiples lesiones, tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes. Esto nos lleva a una hipótesis central: la de un crimen de odio”, sostuvo García.

Detalles de la autopsia

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial detalló que Azul murió por heridas punzocortantes en el tórax y los brazos, y que también presentaba fracturas en el rostro. Los resultados fueron remitidos al Ministerio Público Fiscal (MPF), que continúa con diversas medidas de investigación para identificar al responsable o los responsables del hecho. “Se están desplegando distintas medidas investigativas. En el momento en que surjan datos, los primeros en ser informados serán los familiares de la víctima”, aclaró el fiscal García.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, integrante de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial. Azul fue vista por última vez el 24 de septiembre y su cuerpo fue hallado el martes 14 de octubre, envuelto en un colchón inflable y atado con sogas, en un canal del barrio Valentina Norte Rural, en el oeste de Neuquén.

Dolor y despedida

Este viernes al mediodía, los restos de Azul Semeñenko fueron trasladados al Cementerio Central de Neuquén, luego de una emotiva despedida en la sala velatoria de CALF, en calle Bahía Blanca. Desde el jueves a la noche, amigos, familiares y compañeros de trabajo se reunieron para despedirla con una caravana a pie que recorrió las calles céntricas, en un profundo reclamo de justicia y visibilidad para las víctimas de violencia hacia la diversidad.

Azul Semeñenko se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, dependiente de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. Ingresó a ese organismo en marzo de este año, luego de haber trabajado en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Desde diciembre de 2023, tras la asunción del gobierno de Rolando Figueroa, fue trasladada a la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.