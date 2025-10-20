El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén avanza en la formulación de cargos contra el hombre detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko, hallada sin vida el 15 de octubre en la zona de Valentina Norte, en la capital neuquina. El acusado, que designó un abogado particular, permanece detenido y se prevé que la audiencia se realice entre este lunes y el martes, según confirmaron fuentes judiciales.

Desde el MPF explicaron que el procedimiento judicial depende de la organización de la defensa del imputado, por lo que no se descarta una prórroga de la detención. Mientras tanto, los equipos fiscales continúan reuniendo pruebas clave para fortalecer la acusación por crimen de odio.

Allanamiento en el Bajo Neuquino y detención del sospechoso

El operativo que llevó a la detención del sospechoso se concretó este fin de semana tras un allanamiento en una vivienda del barrio Belgrano, en Neuquén capital. En un primer momento, el hombre fue demorado, pero tras el análisis de los elementos secuestrados y las pruebas reunidas por el MPF, se dispuso su detención formal.

La medida fue ordenada por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, integrante de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, y autorizada por el juez de garantías Cristian Piana. El procedimiento se inició a las 8 de la mañana del sábado, con la participación de efectivos policiales y funcionarios judiciales. Durante el operativo se concretaron secuestros de interés para la causa, aunque los detalles se mantienen bajo reserva.

En un principio, el detenido fue asistido por la defensa pública, pero en las últimas horas optó por la representación de un abogado particular, lo que generó un ajuste en los plazos judiciales.

Un crimen de odio que conmociona a Neuquén

El cuerpo de Azul Semeñenko fue hallado el 15 de octubre dentro de un canal de riego en Valentina Norte, envuelto en una lona y con ataduras visibles. El informe preliminar de autopsia, elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, confirmó que la joven sufrió heridas punzocortantes en el tórax y en los brazos, además de fracturas en el rostro, lesiones que le provocaron la muerte de forma violenta.

Debido a su identidad de género, el hecho se investiga como transfemicidio, y la principal hipótesis del MPF es que se trató de un crimen motivado por el odio hacia su condición de mujer trans. El fiscal jefe Agustín García, encargado de supervisar la investigación, señaló que “la cantidad y ubicación de las heridas refuerzan la hipótesis de un crimen de odio”.