Caso “Fred” Machado: la Policía Federal allanó su casa en la Patagonia

Desde las primeras horas de este miércoles, efectivos de la Policía Federal Argentina llevan adelante allanamientos en la chacra de Federico “Fred” Machado, situada sobre la Ruta Provincial N.º 1, a unos 15 kilómetros de Viedma.

El operativo fue ordenado por el fiscal federal Federico Domínguez en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra al diputado José Luis Espert. Las diligencias buscan recolectar documentación, dispositivos electrónicos y cualquier elemento que pueda vincularse a los pagos por 200.000 dólares que el economista reconoció haber recibido del empresario.

Machado se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en esa residencia, luego de haber sido detenido por causas de narcotráfico y fraude internacional. El martes fue trasladado a la Unidad Federal N.º 12 de Viedma, tras quedar firme la extradición a Estados Unidos por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

El empresario que vendió un avión a “Fred” Machado declaró como testigo: qué dijo sobre los vuelos de Espert

Un caso que salpica al Congreso

La investigación por lavado de dinero se desprende de la denuncia presentada por Juan Grabois, quien apuntó a una supuesta maniobra de financiamiento irregular entre el empresario y el actual diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert.

Según la presentación judicial, Machado habría financiado con al menos 200.000 dólares la campaña presidencial de Espert en 2019, dinero que el propio economista reconoció públicamente. El fiscal Domínguez busca determinar si ese aporte se realizó con fondos provenientes de actividades ilícitas.

En una entrevista reciente, el empresario admitió los pagos y relató su vínculo con Espert, afirmando que el economista le pidió apoyo financiero durante la campaña.

Así fue la detención y el traslado de “Fred” Machado en la Patagonia tras la orden de extradición a EE.UU.

De Viedma a Texas: la extradición en marcha

La jornada de allanamientos se produjo un día después de que la Corte Suprema dejara firme el pedido de extradición solicitado por la justicia de Estados Unidos, que acusa a Machado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Minutos después del fallo, el presidente Javier Milei ratificó la decisión judicial y ordenó “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” para su traslado.

El operativo del martes en la chacra de Machado, a cargo de la Policía Federal, se desarrolló en un clima de tensión pero sin incidentes. Los agentes esposaron al empresario y lo trasladaron hasta la sede de la fuerza, desde donde fue derivado a la Unidad Federal N.º 12.

Qué sigue en la investigación

Con la extradición ya aprobada, el juez federal Gustavo Villanueva, con asiento en Neuquén, deberá comunicar la decisión a Cancillería, Interpol y a la justicia estadounidense para organizar el operativo de traslado.

En medio del escándalo, se conoció que José Luis Espert declaró formar parte de una empresa que vale $1

Mientras tanto, el fiscal Domínguez continuará con los allanamientos y el análisis de los elementos secuestrados en la propiedad de Machado, que podrían aportar pruebas clave sobre el circuito financiero detrás de los presuntos pagos a Espert.