Un insólito hecho de robo de combustible ocurrió este jueves por la tarde en Neuquén capital y terminó con un operativo policial que se extendió por distintas calles de la ciudad. Un hombre de 33 años, domiciliado en el barrio Villa Ceferino, cargó nafta en una estación de servicio Shell ubicada en Belgrano y Las Heras, pero en lugar de pagar aceleró y se dio a la fuga.

El episodio se registró cerca de las 18:30, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Power negro escapó por calle Las Heras hacia el sur. El empleado de la estación alertó rápidamente a la Policía, lo que permitió iniciar un seguimiento inmediato.

La persecución por el centro neuquino

El vehículo tomó por calle Juan B. Justo hacia el oeste y luego retomó por Gregorio Martínez en dirección al sur. En medio del recorrido, por calle Belgrano, descendió un acompañante que no pudo ser identificado, mientras que el auto continuó su marcha por calle Elordi hacia el oeste y luego subió por Catriel hacia el norte.

Finalmente, tras varias cuadras de persecución, policías motorizados lo interceptaron en la calle Cerro Bandera al 1800. Allí, el conductor intentó escapar a pie, pero fue reducido rápidamente por un efectivo de la Comisaría Tercera.

Denuncia y causa judicial

El empleado de la estación de servicio realizó la denuncia por el robo de combustible en la Comisaría Primera, mientras que la División Motorizada identificó el vehículo y corroboró que no presentaba irregularidades.

El caso fue informado a la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Facundo Bernat, quien ordenó la demora del sospechoso y lo notificó de la causa, con la obligación de designar un abogado defensor. El auto no fue secuestrado.