La Policía detuvo este miércoles al abogado de Trelew, Oscar Romero, en un procedimiento realizado en su domicilio del barrio Sudelco. Tenía pedido de captura y no opuso resistencia.

El abogado quedó alojado en un calabozo de la Comisaría Primera, y en las próximas horas será trasladado a la Alcaidía de Trelew, donde deberá cumplir su sentencia, según informaron fuentes policiales.

Romero fue condenado en 2020 a seis años y nueve meses de prisión por el intento de homicidio a un tapicero de Trelew y la portación ilegal de un arma de fuego.

No obstante, el abogado apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, y aduce que él no debería estar en la cárcel en tanto la condena no esté firme, según dejó trascender en declaraciones públicas.

Romero fue acusado de atacar con un arma de fuego a un tapicero de Trelew, en abril del 2019. El abogado había recuperado la libertad en mayo del año pasado, tras apelar el fallo condenatorio.

Después de un año, fue capturado y otra vez deberá comparecer ante la Justicia, que ahora definirá su situación procesal.