El martes, alrededor de las 11:30, un joven de 27 años protagonizó un episodio de extrema violencia en las calles Esquiú y Don Bosco de Cipolletti. Armado con un palo, comenzó a dañar fachadas de comercios y vehículos estacionados, generando pánico entre vecinos y comerciantes. Algunos intentaron contenerlo, golpeándolo en el proceso.

Intervención policial y asistencia médica

Un patrullero de la Comisaría 45 intervino de inmediato, sumándose luego móviles de la Subcomisaría 79 y la Comisaría Cuarta. Tras ser reducido, el joven fue trasladado a un hospital con lesiones en la cabeza y la boca, producto de la agresión y de su comportamiento fuera de control.

La policía informó que el hombre estaba desnudo del torso, descalzo y sin pertenencias, y que era buscado por su familia tras haberse ausentado de su domicilio. Se trata de un profesor de educación física que, en momentos de lucidez, puede comunicarse con normalidad, pero que sufre alucinaciones en situaciones traumáticas. La ausencia de medicación habría agravado su crisis.

La dolorosa despedida a la joven estudiante de Medicina que murió durante una clase en la Patagonia

Daños materiales

Se recepcionaron denuncias por dos comercios vandalizados y al menos dos vehículos dañados, entre ellos una camioneta Amarok. Los efectivos policiales aseguraron que los agresores no conocían que el joven padecía un problema de salud mental.

Desde la autoridad sanitaria recuerdan que las guardias de salud mental de los hospitales Heller y Castro Rendón atienden 24 horas, mientras que el Bouquet Roldán y los hospitales de Centenario y Plottier funcionan de 8 a 20. También se destacan líneas de contención: 011-5275-1135 (Prevención del Suicidio) y 299-5358191 (Neuquén).