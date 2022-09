Los padres de la Escuela N°1 de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, denunciaron a una docente de segundo año de secundaria luego de que los alumnos la grabaron maltratándolos.

Los estudiantes, cansados de las agresiones, compartieron el video. “Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los manda a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, dice mientras está parada frente a toda la clase.

En el video se la ve moviendo las manos y visiblemente nerviosa. “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

La mamá de uno de los alumnos relató a TN que el video fue grabado el 30 de agosto, pero no sería la primera vez que esta docente los trataba así. “Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, indicó.

Y habló del accionar del director de la escuela que lejos de cuestionar a la docente, le dijo a los padres que “no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias. Nunca nos pidió disculpas” .

En tanto, un grupo de padres se reunió con la docente pero negó los hechos. “Las imágenes son contundentes, no puede negar nada. Además nos amenazó y nos dijo que si el video se viralizaba nos iba a denunciar. Yo no tengo miedo. Ya puse un abogado”.

Las autoridades de la institución educativa decidieron separar de su cargo a la maestra y se le asignaron tareas administrativas para que no esté en contacto con los chicos.