COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Seccional Primera de Policía de Comodoro Rivadavia se encuentra realizando una campaña preventiva ante los reiterados casos de estafas telefónicas que se registraron en las últimas semanas.

Efectivos de esa comisaría colocaron durante la jornada de este miércoles cartelería en distintos cajeros automáticos del centro de la ciudad con recomendaciones y advertencias sobre las diferentes modalidades de estafa.

Los folletos distribuidos en las sucursales bancarias tienen como finalidad orientar a los usuarios en el caso de haber recibido llamados telefónicos "informando ser ganador de un premio" o bien vinculados "al Ingreso Familiar de Emergencia".

Más adelante facilita una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de una estafa: "No brinde datos personales ni bancarios; no informe su número de clave bancaria; no realice operaciones por cajero automático sin asesoramiento y si el destinatario no es confiable".

Indican que ante duda o consulta, los ciudadanos se pueden comunicar al 2974462778.

La misma campaña fue lanzada meses atrás por efectivos de la Seccional Tercera de Comodoro, colocando carteles preventivos en diferentes cajeros de la ciudad.