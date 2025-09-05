El pasado jueves 4 de noviembre por la noche, personal policial de la Comisaría Primera de Puerto Madryn detuvo a un hombre que caminaba por la calle y contaba con pedido de captura vigente. El hecho ocurrió a las 22 horas, durante un operativo de identificación de personas realizado en inmediaciones de Bartolomé Mitre al 400.

Durante el control, al verificar los datos del individuo en el sistema, los efectivos constataron que el mismo era buscado por la justicia.

Ante esta situación, se dio aviso a la fiscalía de turno, desde donde se solicitó su inmediata detención, y luego fue trasladado a la dependencia policial, a la espera de la audiencia de control de detención.

El operativo se enmarca dentro de las acciones preventivas que lleva adelante la Policía del Chubut para garantizar la seguridad en el ámbito urbano.

En los últimos años se conocieron casos de hechos de inseguridad en los que se ven involucrados adolescentes e incluso niños. Si bien las causas son múltiples y complejas, desde situaciones de vulnerabilidad social hasta entornos familiares frágiles, lo cierto es que la participación de menores en delitos como robos es una preocupación en la sociedad.

La ciudad de Trelew no es ajena a esta realidad, luego de que el pasado miércoles 3 de septiembre por la noche un hombre y dos menores de 14 y 11 años fueron atrapados por la policía tras intentar robar una moto en pleno centro.

El hecho fue reportado a las 22:20 horas cuando el Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta sobre tres personas que estarían sustrayendo una moto en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

Según el parte policial, el propietario del vehículo advirtió la maniobra y comenzó a seguir a los sospechosos, lo que motivó la intervención de personal policial. Un móvil de la Comisaría Primera patrulló la zona y logró interceptar a los tres implicados en la intersección de Soberanía Nacional y Buenos Aires.

Se trata de una moto marca Zanella de 110 cc, que presentaba daños visibles en los plásticos, el manubrio y el tambor de seguridad, producto del intento de robo.

Entre los demorados se encontraba un hombre que posee tres pedidos de captura vigentes, emitidos en distintas fechas de 2024 por diferentes juzgados de la provincia. Junto a él se encontraban dos menores de edad, de 11 y 14 años. Finalmente, el fiscal de turno, Dr. Héctor Amaya, dispuso la detención del mayor de edad, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

