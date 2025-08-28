Un operativo policial en el centro de Comodoro Rivadavia terminó con la detención de un joven de 24 años sobre el que pesaba un pedido de captura por un caso de robo agravado. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Seccional Primera, tras un aviso inicial de Protección Ciudadana.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Bahía Bustamante y García Fernández. Allí, agentes de Protección Ciudadana identificaron a un hombre que se negaba a brindar sus datos filiatorios. Ante esta situación, se solicitó apoyo a un móvil policial de la Seccional Primera.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, el individuo adoptó una actitud agresiva, incitando a pelear mediante insultos y expresiones verbales contra el personal policial, persistiendo en su negativa a identificarse.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La detención y el hallazgo del pedido judicial

Ante la conducta del joven y con el fin de evitar un mal mayor, los efectivos resolvieron aprehenderlo y trasladarlo a la dependencia policial. Una vez en la comisaría, finalmente aportó su identidad.

Fue entonces cuando se constató que sobre él pesaba un pedido de captura y detención emitido por la jueza penal de ejecución de Comodoro Rivadavia, Dra. Arcuri, en el marco de una causa por robo agravado.

El joven, identificado con las iniciales Q.D.F., de 24 años, quedó alojado en sede policial. Permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia de control, donde se evaluará la continuidad de la medida.