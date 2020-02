COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En la madrugada de este martes, un hombre fue baleado en ambas piernas. Fue trasladado al Hospital Regional y no quiso radicar la denuncia.

Según pudo saber ADNSUR, cerca de las cuatro de la mañana, ingresó al hospital un joven con heridas de arma de fuego en las dos piernas.

El hombre relató que se encontraba caminando por Avenida Chile frente al supermercado La Anónima, cuando fue interceptado por varias personas de los las que no quiso aportar datos, y uno de ellos le efectúa disparos en las piernas. Asimismo, manifestó al personal policial que no radicaría una denuncia por el hecho.

Tras ser atendido por los médicos del hospital, se constató que tenía herida de bala con orificio de entrada y salida en ambas piernas, no comprometiendo su salud.