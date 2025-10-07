Un momento de terror vivió un nene de 9 años el lunes por la mañana en una zona residencial de Caleta Olivia, en Santa Cruz, cuando desconocidos lo abordaron cuando volvía a su casa. La rápida reacción del niño le permitió escapar. Vecinos y familiares exigen medidas de seguridad.

El grave hecho tuvo lugar cerca de las 11:20 de la mañana. La familia radicó la denuncia policial por intento de secuestro en plena luz del día. El hecho se registró pasadas las 11:00 de la mañana en el barrio Jardín, una zona habitualmente tranquila de la ciudad santacruceña.

Según relató la familia, el menor regresaba solo a su casa cuando un vehículo blanco se cruzó en su camino. En imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se observa cómo el auto —detrás de un auto estacionado, lo que no permite ver la patente— se detiene, intercepta al niño y uno de los ocupantes intenta hablarle. Sin dudar, el pequeño logra zafarse y corre en dirección a su hogar, evitando así que lo agarraran.

“Lo encierran, le hablan, y él sale corriendo”, contó su hermana a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó, generando alarma y preocupación en la comunidad.

Los comentarios de vecinos no tardaron en llegar: “Qué miedo. Menos mal que el niño pudo escapar... Ya los chicos no pueden andar solitos”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Espero que den con este malviviente. A cuidar a nuestros niños, lamentablemente ya ni salir afuera pueden”.

La familia espera que se avance con la identificación del vehículo involucrado. Mientras tanto, la comunidad permanece en estado de alerta, compartiendo el video y pidiendo mayor presencia policial en los barrios.

El intento de secuestro encendió las alarmas en Caleta Olivia y reabrió el debate sobre la seguridad infantil. Vecinos y familiares insistieron en reforzar el cuidado de los menores y extremar precauciones, especialmente en los horarios escolares y de regreso a casa.

A mediados de agosto una familia denunció una situación similar en la ciudad de El Gorosito. Un adolescente de 17 años sufrió un intento de secuestro por parte de un hombre que actualmente está siendo intensamente buscado por la Policía. El agresor lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a subir a su automóvil. La madre del joven relató lo sucedido luego de realizar la denuncia correspondiente en la comisaría.

El intento de secuestro ocurrió el pasado domingo por la tarde en la ciudad de Caleta Olivia. De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, el atacante forzó al joven a subir a un auto —presuntamente un Renault Clio color rojo— bajo amenazas con una pistola.

Una vez dentro del vehículo, el hombre lo tocó en una pierna y se acercó a olerlo. Mantuvo al menor retenido durante aproximadamente 20 minutos y luego lo dejó bajar en las cercanías de la Escuela N° 74. Fue en ese momento que el chico logró comunicarse con su madre para pedir auxilio.

El adolescente fue abordado a tan solo dos cuadras de su domicilio, y el caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Caleta Olivia.

La investigación está a cargo de la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones, que se encuentra revisando las cámaras de seguridad para dar con el responsable.