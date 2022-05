Caleta Olivia: atropelló a un joven en la calle, se bajó de la camioneta para verlo y escapó

Una verdadera conmoción provocó un accidente en Caleta Olivia: un joven murió atropellado por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga.

Ocurrió en la madrugada del domingo sobre la calle principal de Zona de Chacras Camilo Asad. La víctima tenía 23 años y fue identificado como Jonathan Carabajal.

En las últimas horas comenzó a circular el video donde se puede ver el momento del fatal accidente, donde se puede observar que el conductor del vehículo se bajo de su camioneta a ver al joven, volvió a subirse y escapó.

El conductor finalmente fue detenido en la tarde del domingo y según publica ElCaletense, sería familiar del conocido boxeador Jorge "Roña" Castro, oriundo de la localidad santacruceña.

"Se ve que lo chocaron, ayer a la tarde lo dejé en el mismo lugar donde falleció. Me dijo 'abuelo dejame acá que más tarde voy para la chacra'. Se ve que había tomado con los amigos, venía por el medio de la calle y un vehículo lo atropelló", relató su abuelo Domingo Mendoza,

"Apenas llegué vi la mochilita y enseguida me di cuenta que era de su nieto", manifestó.

Y según explicó "El trabajó en la obra que está acá atrás, se hizo unos pesos y después me dijo: 'Abuelo me voy a tomar unas birritas y más tarde voy para la chacra'. Después, me llaman a las 5 de la mañana diciéndome que había un accidente vial y que solamente tenían el número de teléfono mío. Vine a identificarlo y era mi nieto".