En un supermercado se registró un episodio insólito que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un amplio debate sobre la actuación de empleados y la justicia por mano propia.

Una cajera de origen chino estalló de furia al descubrir que una clienta había escondido productos entre sus prendas, desatando una violenta confrontación en un local comercial ubicado en Alvarado al 5800, Barrio Centenario de Mar del Plata.

LA CAJERA DE UN SUPERMERCADO CHINO GOLPEÓ A UNA LADRONA QUE INTENTÓ ROBAR

El incidente fue captado en un video publicado por el usuario de TikTok @elrey10yo, quien mostró la escena y posteriormente se retractó por no haber intervenido. En las imágenes, se observa a la cajera agarrando de los pelos a la mujer, al tiempo que la golpea con un palo para obligarla a devolver la mercadería escondida. Mientras tanto, el acompañante de la mujer permanece inmóvil observando la situación.

Dueño de un supermercado chino sacó un arma y le apuntó a un cliente que intentó robar un dulce de leche

Según detalló el usuario, la clienta y su cómplice intentaban robar alimentos y productos de limpieza por un valor aproximado de $143.300, ocultándolos bajo sus polleras largas. El carrito del supermercado estaba repleto de mercadería, lo cual fue exhibido en las publicaciones que alcanzaron más de 450 mil visualizaciones y cientos de comentarios.

La viralización del video provocó fuertes críticas hacia la actuación de la cajera. Muchos usuarios cuestionaron que haya tomado la justicia por mano propia y no haya llamado a las autoridades locales para manejar la situación de forma legal. Entre los comentarios más recurrentes se leía: “Para eso está la policía, no tiene derecho a golpearla así” y “no tenía que pegarle así”.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

El propio autor del video expresó su asombro ante la reacción de la sociedad y pidió disculpas por no haber hecho nada para detener la pelea mientras ocurría. “La verdad me asombra el morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, señaló.

Este hecho incentivó el debate público sobre las formas de actuar ante delitos menores, el rol de los empleados y comerciantes, y los límites de la autodefensa o justicia por mano propia. En muchos casos, la falta de una respuesta institucional rápida lleva a que personas involucradas tomen medidas drásticas que pueden terminar agravando la situación.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Dueño de un supermercado chino sacó un arma y le apuntó a un cliente que intentó robar un dulce de leche

A fines de septiembre, un hecho de extrema gravedad y tensión tuvo lugar en un supermercado chino situado en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, cuando el dueño del comercio protagonizó un episodio de amenazas con un arma —al parecer una réplica de pistola— contra un cliente que intentaba sustraer mercadería sin abonar.

El incidente, registrado claramente por las cámaras de seguridad del establecimiento, derivó en una investigación judicial y un allanamiento domiciliario que arrojó resultados relevantes sobre las armas incautadas y la situación legal del comerciante.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad internas, el individuo tomó un frasco de dulce de leche y un pedazo de queso, los cuales ocultó discretamente dentro de los bolsillos de su campera.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Posteriormente, cuando se acercó a la caja a abonar otros productos que sí había cargado en su carrito, fue interceptado por el dueño del comercio.

Según fuentes consultadas en medios locales de Ramallo, el propietario del supermercado, de 31 años, ya tenía sospechas previas de que dicho individuo, conocido en el barrio, había intentado robar en otras ocasiones.

En consecuencia, y luego de un intercambio verbal agitado, el comerciante tomó del bajo mostrador un arma que resultó ser una réplica de pistola y la colocó frente al rostro del cliente, exigiéndole que devolviese los productos escondidos. Ante la presión, el cliente accedió y regresó el dulce de leche y el queso a su lugar.