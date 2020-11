COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Luego de que el Banco de Datos de la Defensa Pública relevara un 44% más de hechos de violencia policial, según la comparación entre los informes 2018 y 2019, Germán Kexel, del área Institucional de la Defensa Pública de la Provincia, dialogó con Actualidad 2.0 y mencionó que "cada dos días una persona nos manifiesta que fue víctima de un hecho violento (por parte de la fuerza policial provincial). Es el número promedio de los últimos 16 años".

Detalló que "éste es el informe de casos correspondientes al 2019", no de este año durante la pandemia. "No refleja lo ocurrido en pandemia", aclaró.

Kexel manifestó que "hace 16 años que se miden este tipo de hechos y es necesario partir de un diagnóstico acorde a los tiempos que vivimos. Por eso para nosootrs cobra dimensión especial la presentación de estos informes".

Sobre las mediciones, dijo que "el objetivo es detectar para prevenir nuevos hechos" en cuanto al accionar de la fuerza policial "y replantear prácticas".

"Tenemos medido en esos 16 años un número más genérico que una persona nos manifiesta cada dos días en la Defensa Pública que es víctima de un hecho violento /por parte de la policía provincial) que puede ser un hecho físico o que tenga más contenido psicológico de maltrato", explicó.

"Esto no quita que pueda haber más casos", aclaró. Dijo que la mayoría son denuncias contra "policías de la provincia (más del 95%) y algunas otras dependencias federales como Gendarmería o Policía Federal".

En cuanto a si realizan un seguimiento de esas denuncias y si derivan en sanciones, mencionó que "la siguiente pregunta a la persona es si quiere hacer una denuncia judicial al respecto. Nosotros no somos del Ministerio Público Fiscal, no actuamos de oficio y no podemos hacer algo que vaya en contra de la voluntad de esa persona. Uno de cada tres quiere judicializarlo; la mayor parte no, mucho vinculado a temor por represalias y falta de interés en el funcionamiento de la justicia. Las que se judicializan son las que podemos trabajar haciendo un seguimiento y ahí comienza la discusión más probatoria que siempre es terriblemente compleja para que esto tome forma de caso judicial y que pueda avanzar".



"Hay que trabajar mucho en capacitaciones, en actitudes preventivas que pueden resolver conflictos sin llegar a una causa penal", expresó y dijo que "nuestra obligación es hacer el máximo esfuerzo para que la persona acceda a la Justicia y para que si quiere se transforme en una actuación judicial. Como sabemos que es complejo tenemos que trabajar en otros ámbitos preventivos, como los hábeas corpus colectivos, etc".

Sobre la estadística, explicó que "sube y baja y también tiene que ver con la capacidad de registrar todo eso que se va produciendo. Hoy podemos hablar de 188 personas que le dijeron a la Defensa Pública en 2019 que fueron violentadas. Puede que este año haya 20 menos o 20 más pero se mantiene un número que habla de una problemática", mencionó y recordó el caso de Iván Torres.

"La mejor herramienta son las políticas públicas para prevenir. Hay una herramienta interesante, un proyecto que se presentó en la Legislatura, que es el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, que es un proyecto y una obligación del Estado argentino, para que funcione en ese ámbito un colectivo para prevenir hechos de violencia institucional general. Es una gran cuenta pendiente y aportaría un trabajo interdisciplinario que podría perfeccionar la tarea en prevención".