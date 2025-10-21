El sábado 11 de octubre, Juana Inés Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, partieron de Comodoro Rivadavia con la idea de hacer un viaje corto hasta Camarones. Era una escapada sencilla, de esas que se planean sin mayores preparativos, apenas para disfrutar del camino y del paisaje patagónico. Pero desde entonces, nada más se supo de ellos.

Sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal poco después de salir de la ciudad, y con el paso de las horas la preocupación comenzó a crecer entre familiares y amigos. La esperanza se transformó en desconcierto cuando la camioneta en la que viajaban apareció abandonada y atascada en el barro 6 días después, en medio de un paraje desolado, azotado por el viento y sin rastros de sus ocupantes.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Las familias de la pareja comenzaron a solicitar la ayuda de la comunidad con vehículos 4x4 por la inaccesibilidad del lugar donde fue hallada la camioneta en las cercanías del “Cañadón de Visser”, una zona de difícil acceso dentro del Área Natural Protegida Rocas.

“EL DRON NOS PERMITÍA SOBREVOLAR” ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

La empresa local, GeoSky Services, especializada en drones industriales, puso a disposición de la familia y de la policía del Chubut un equipo capaz de detectar personas y vehículos a través de cámaras térmicas e inteligencia artificial.

"Como tenemos la herramienta que permitiría dar una gran ayuda, que es un drone con cámara térmica e inteligencia artificial que puede detectar personas y vehículos, nos pusimos a disposición de forma voluntaria de la policía del Chubut para poder dar una mano. Así que lo que hicimos fue estar a disposición de ellos”, explicó Alejo Sepúlveda, integrante de la compañía, a ADNSUR.

Y a continuación, detalló que “Nosotros empezamos a dar una mano y a colaborar la semana pasada. El primer día que subimos a dar una mano a la división de búsqueda de la Policía del Chubut, fue el jueves a la noche y continuamos el viernes y el fin de semana”,

El objetivo principal, según detalló, fue “seguir el rastro del equipo de canes de la policía, ya que el perro marcaba la dirección en la que había que buscar”. El uso del dron permitió ampliar el campo visual y adelantar terreno al personal que avanzaba por tierra. “A medida que íbamos avanzando y surgían cuevas o grietas hacia los costados, el dron nos permitía sobrevolar esas zonas sin tener que ir a pie y ahorrar tiempo”, agregó.

Sin embargo, las condiciones climáticas fueron un obstáculo. “El nuestro soporta hasta 40 kilómetros por hora. El jueves a la noche estuvo muy complicado, igualmente sobrevolamos, pero estaba riesgoso. Ayer había muchísimo viento y nos limitó bastante”, señaló. En esos momentos, el equipo debió continuar la búsqueda a pie. “Cuando se levantaba el viento o las ráfagas fuertes, lo bajábamos y continuábamos caminando”, comentó Sepúlveda.

El operativo, que reúne a distintas divisiones de seguridad y rescate, se desarrolla en una amplia zona entre la camioneta hallada y la Ruta 3. “Durante el fin de semana se cubrió toda la parte costera, desde la camioneta hacia la costa. Ayer se concentró más hacia la Ruta 3 y la Ruta 1. Hay un montón de gente colaborando: policía, bomberos, defensa civil y protección civil”, describió.

Sobre la distancia y la complejidad del terreno, precisó: “Desde la camioneta hacia el mar hay unos 3 a 5 kilómetros, y hacia la Ruta 3 unos 20 o 25, pero el camino es muy complicado, entre zanjones y cañadones”.

La frustración por no encontrar rastros es palpable. “Es muy frustrante no encontrar ningún tipo de rastro y se hace cada vez más desesperante, pero tenemos muchísima confianza en el trabajo que está haciendo la policía”, dijo Sepúlveda, quien además mantuvo contacto con la familia de una de las personas buscadas.

Por ahora, el equipo de GeoSky Services continúa a disposición. “Estoy esperando que me avisen sobre el tema del helicóptero, porque si va a sobrevolar la zona, nosotros no por seguridad. Estamos a disposición de la Policía a ver qué indica”, concluyó.

La esperanza sigue puesta en que las próximas horas sean decisivas para dar con el paradero de la pareja desaparecida.