En los primeros minutos del martes 11 de enero, el personal que lleva adelante las tareas de rastreo observó un bulto negro a la altura de Punta Popper. Al lugar se llegó personal de Prefectura Naval, aunque el bulto, debido a los fuertes vientos, nuevamente fue arrastrado aguas adentro por la marea.

El titular de Prefectura Naval, Juan Carlos Debailleux, afirmó: "No hemos hallado ningún vestigio, no se puede dar una causa cierta de lo que puede haber pasado, pudieron haber pasado muchas cosas, no se puede hacer una predicción certera, un chaleco mal colocado se pierde en la inmensidad del mar, un gomón se desinfla y se puede hundir con el peso de un cuerpo”.

En el lugar también se hizo presente el juez Cesarí Hernández, quien indicó que las filmaciones y fotos "son veraces y no alterados" y prueban que Alejandro Buchieri se metió en el mar con un bote inflable.

DESAPARICIÓN Y SOSPECHAS

El miércoles 5 de enero, el docente y artista plástico de 35 años llegó a la zona de Cabo Domingo, en Tierra del Fuego con su pareja para probar un gomón que habían comprado para las vacaciones que tenían previstas en Puerto Madryn, y luego de ingresar al mar no hubo más noticias de él.

La búsqueda se centró en el mar, pero con el paso de los días, la familia y algunos amigos de Buchieri sospecharon de la actitud de su pareja Andrea Borda, por lo que hicieron una presentación en la Fiscalía y el domingo pasado se allanó el domicilio de Buchieri en calle Antártida Argentina al 1200 y en el vehículo de Alejandro Buchieri.

Además, se peritó el teléfono de su pareja “buscando elementos que sean determinantes para la investigación respecto del paradero de esta persona”, dijo el juez a los medios de Tierra del Fuego.

Cesarí Hernández señaló qué “paralelamente con esta investigación que teníamos del señor perdido en el agua, primero se contactó una persona que dijo ser familiar y dio una serie de apreciaciones y, al día siguiente, se ha apersonado en el Tribunal el hermano, junto con un amigo, a quien se le recibió declaración testimonial y sembraron una hipótesis, respetable desde la opinión de ellos, pero objetivamente valorada desde este tribunal”.

El magistrado aclaró que no hay imputaciones y que se sigue avanzando, aunque descartó la posibilidad de que las imágenes del momento de la desaparición del riocuartense hayan sido alteradas.

Familiares de Alejandro tienen previsto reunirse este miércoles con el fiscal para conocer detalles de la causa.

“Al Tribunal y a la Fiscalía no les caben duda de que ese día el señor Buchieri entró al mar argentino en ese botecito, las filmaciones que fueron mostradas por videos en distintos portales fueron peritadas por peritos complejos y ya tengo la información de que son filmaciones veraces, no alteradas, que se corresponden al lugar y al día que fue informada la desaparición”.

Agregó que “la persona que se ve en las imágenes es Alejandro Buchieri y esos archivos no han sido modificados, editados ni adulterados, porque se han conocido algunas dudas sobre este tema y eso quedó ya técnicamente descartado”.

Allanamiento

Sobre los elementos secuestrados en el domicilio de la pareja, el juez señaló que “se extrajeron del domicilio elementos con posibles restos biológicos, que son materia de preservación para eventuales pruebas de ADN, todas diligencias propias que hay que hacer en este caso”.

En el lugar, el personal judicial secuestró varios teléfonos que no estaban en uso así como también un par de computadoras que están siendo peritadas, aunque todavía no hay resultados de dicho proceso.

Cesarí Hernández sostuvo que “ninguna persona vino a hacer una denuncia contra nadie, vinieron a plantear interrogantes y dudas que desde la Justicia nos vemos obligados a investigar para dar esa respuesta a la gente que necesita, aunque sea una respuesta triste”.

En ese sentido, respecto de la venta a través de redes sociales de elementos que pertenecían al docente, el magistrado comentó que fueron realizadas previamente a su desaparición.

La investigación derivó en el análisis de varios videos -ubicados en diferentes lugares de la vía pública- donde se observa la salida del Volkswagen Gol desde la casa de la pareja hasta su llegada al Cabo Domingo, tal como lo informó la pareja de Buchieri, y desde el Cabo hasta la comisaría donde radicó la denuncia por su desaparición.

El hermano de Alejandro se encuentra en Tierra del Fuego desde el viernes pasado, mientras que otros familiares llegarán hoy al lugar para seguir de cerca la búsqueda que lleva adelante Prefectura Naval, que en los últimos días se vio afectada por las condiciones de tiempo adversas en la zona, especialmente para sobrevolar la zona y rastrillar el mar.

