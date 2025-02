Las desapariciones de Sofía Herrera, vista por última vez en 2008 en Tierra del Fuego, y de Loan Danilo Peña, el chico correntino buscado hace ocho meses, volvieron a vincularse de forma inesperada.

Según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, la Justicia ordenó realizar un cotejo de ADN para determinar si la hija adoptiva de Carlos Pérez, el ex marino detenido por el caso Loan, es la chica fueguina.

Aunque la propia madre de Sofía había negado que se trat|ara de su hija, luego de que se especulara en los medios sobre el parecido entre ambas, la investigación se reactivó luego de que una mujer ubicara a Pérez en Tierra del Fuego en el momento de la desaparición de la nena de 3 años.

Alerta Sofía en Argentina: uno por uno, los casos de menores desaparecidos en el país desde su implementación

"La Justicia le tomó declaración a la mujer, les pareció convincente lo que dijo, y ordenó la muestra de ADN", destacaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

La extracción se llevó a cabo este lunes en Chaco, provincia donde vive la hija del ex marino, a través de una muestra de saliva. Ahora se estableció custodia del cotejo, el cual fue derivado a Buenos Aires para su análisis. La noticia fue compartida por María Elena Delgado, mamá de Sofía, en su cuenta de Facebook.

"Estuvo presente una comitiva de la Policía de Tierra del Fuego coordinando y controlando todo lo que se haga, más allá del personal de Chaco", sumaron fuentes del caso.

Insólito: en una pelea le dijeron que el hijo no era suyo, realizó un ADN y era verdad

Acerca del resultado, indicaron que podría recién darse a conocer dentro de un mes y de acuerdo a lo hallado, podría tratarse de una revelación más que importante para la causa Loan y Sofía.

El Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida que difunde de manera masiva a nivel nacional la imagen y la información de los menores desaparecidos en el país, volvió a resurgir estos últimos días con la desaparición de Lian Flores, en Córdoba.

LA JUSTICIA HABÍA DESCARTADO EL VÍNCULO ENTRE AMBOS CASOS

En junio del año pasado, la Justicia de la localidad de Río Grande informó que la hija de Pérez no era Sofía Herrera.

Martín Bramati, el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, pidió informes a través del Registro Nacional de Personas (RENAPER) para obtener la partida de nacimiento de la hija adoptiva del ex capitán de la Armada.

Caso Crettón y una condena que podría ser histórica: las cinco claves del juicio por jurados que entró en su recta final

En el documento se estableció que la menor tenía 14 años y nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, lo cual difiere con la edad actual de Sofía, que hoy tendría 20 y nació en la ciudad fueguina.

Delgado también había negado que fuera su hija. "Vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer -María Caillava- ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”, explicó.