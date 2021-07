Búsqueda de Marcela López: encontraron restos óseos en la casa su expareja

Este lunes, las pericias policiales encontraron una nueva pista en medio de la búsqueda de Marcela López en Río Gallegos. Se trata de un hueso que tiene vestigios de haber sido quemado, pero no se pudo determinar si era humano o animal.

Los restos fueron encontrados en el patio trasero de la casa de José Luis Balado, la última pareja de la mujer que es intensamente buscada por la Justicia y la Policía.

Una semana atrás, la Justicia de Río Gallegos ordenó cuatro allanamientos en domicilios de la expareja de la desaparecida de 51 años, que es buscada hace dos meses en Santa Cruz.

Marcela López Frey fue vista por última vez el 22 de mayo pasado en la zona de la costanera de la capital santacruceña, y su búsqueda, por tierra, cielo y agua, se extendió hasta Río Chico, Punta Loyola y Güer Aike.

La aparición de una nota en la que señalaba que "Marcela López está enterrada en la casa de su expareja" denotó una nuevo incógnita en la investigación de su búsqueda. El escrito llegó a la jueza Valeria López Lestón y a partir de allí comenzó un operativo para allanar las propiedades de Balado, en distintos puntos de Río Gallegos.

Foto: La Opinión Austral

En este nuevo hallazgo, pudieron observar en el interior de la vivienda que uno de los canes encontró un envoltorio negro, atado con liguitas. Dentro del mismo había un manojo de llaves, un mechón de pelo negro ondulado y una telita que tendría unas manchas de sangre.

Luego, en la zona del patio trasero que da a otro terreno hay unas chapas. Hasta allí fue el can y luego de escarbar un poco en la tierra que estaba tapada de hojas, encontró restos óseos. Los mismos estaban con indicios de haber sido quemados.

Foto: La Opinión Austral

El procedimiento no duró más de una hora. Las hijas de Marcela buscaban con miradas entender el excelso trabajo que realizó el perito. “Yo no puedo creer, no caigo todavía”, dijo Rocío González en declaraciones a Diario La Opinión Austral, en esto que daría un giro en la causa.