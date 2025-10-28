El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la búsqueda de la pareja desaparecida hace ya 17 días mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia a Camarones. Pese a los rastrillajes por mar, tierra y aire, y ahora incluso rastreando con caballos, siguen sin haber novedades.

“La denuncia se hace el martes por la tarde; la realizó la hija de Juana. El único dato cierto que tenía es que estaba en una relación reciente con ‘Beto’, de Ciudadela. Lo primero que se hizo fue levantar las cámaras de seguridad en Ciudadela para ver si se veía la EcoSport de Juana; se observa que llega a una vivienda el viernes y pernocta allí. Las cámaras la captan cuando salen del domicilio hasta salir por Caleta Córdova”, precisó sobre aquel sábado 11 de octubre, cuando la pareja fue vista por última vez.

En esa circunstancia que una vecina de Pedro, quien le cuida los animales, informó a los investigadores que la pareja les dijo que iban a Camarones.

En continuidad, Iturrioz señaló que al encontrar la camioneta: “No había ningún vestigio de violencia; incluso múltiples elementos: agua, alimentos, una carpa. Estaba incluso la cartera de Juana, con sus documentos y dinero en efectivo.”

El titular de la cartera de Seguridad reconoció que, pese a la cantidad de días y personas trabajando en la zona para ubicarlos, “no hemos tenido ni un solo indicio de presencia humana”, dijo.

Sobre la hipótesis de que fue un delito que salió mal: el ministro explicó que ese dato “surgió de un llamado a la línea 134 de Nación; ahí puede llamar cualquier persona y no se indaga sobre la identidad del llamante. Dijo que estaba en Rocas Coloradas, y que había un grupo de personas que andaban robando a transeúntes por la zona. Que le habían intentado robarle a él y que ellos habrían atentado contra la vida de Pedro y Juana, y le habían robado la camioneta”.

Fue por eso que se abrió una doble causa, una por desaparición y otra por homicidio, según explicó a LU20.

“Nada nos hacía presumir un hecho violento, salvo este llamado al 134. Pero, después, entrando en conversación, las hijas de Pedro dicen que jamás se hubiera metido por ese camino. Rompimos varias camionetas y móviles porque es muy difícil.”, manifestó sobre las complicaciones para transitar por la zona de greda.

"No tenía idea de que había tantos pumas hasta que fui al lugar"

El funcionario provincial precisó que «conseguimos drones que buscan formas humanas y no encontraron nada sobre la superficie», al igual que tras inspeccionar sumideros en la zona, tampoco hubo novedades.

El hallazgo del vehículo, en un zanjón de complicada geografía, llevó a los investigadores a enfocar la búsqueda en la hipótesis de un accidente motivado por las condiciones extremas del terreno. Expertos geográficos que colaboran en la investigación explicaron que el suelo podría haberse desmoronado, ocasionando que la camioneta se hundiera o cayera.

Según este razonamiento, la pareja podría haberse visto forzada a abandonar el vehículo y aventurarse a pie en busca de ayuda en un entorno agreste y desconcertante.

Luis Zuñiga, enfermero licenciado y rescatista profesional con experiencia en diversas provincias argentinas y la Patagonia, explicó en diálogo con ADNSUR la logística y las dificultades de intervenir en una zona así: “El terreno es de muy difícil acceso. Hay que tener los vehículos muy preparados, yo reventé dos amortiguadores. No es posible entrar con un auto común; si lográs entrar, tenés que salir caminando. Se accede a caballo o con vehículos 4x4 adecuados, y hay que tener mucho cuidado con la hidratación, la alimentación y la orientación”.

Zuñiga describió cómo preparan la búsqueda: “Trabajo clasificando en cuadrículas los sectores para hacer un reconocimiento visual caminando o a caballo. Se marcaban zonas llamativas donde se podía potencialmente encontrar algún indicio”.

A pesar de los esfuerzos, los obstáculos naturales son numerosos. "Estuve recorriendo un poco, pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a más kilómetros". agregó.

La topografía y las condiciones climáticas juegan en contra. “Hace unos días llovió y eso borró todo rastro que pudiera haber”, advirtió el especialista, quien también describió las estrategias tácticas usadas en rescates: “Se deberán aplicar todas las técnicas de búsqueda como abanico o espiral, dependiendo de la cantidad de gente que tengas para operar. Lo ideal son 20 personas para una batida eficaz, pero trasladarlas al terreno es muy complicado”.